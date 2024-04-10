Россия хочет набрать по контракту 400 тысяч военных в этом году − британская разведка
Россия намерена набрать около 400 тысяч военнослужащих по контракту в 2024 году − это необходимо для поддержки ее сил в Украине, которые понесли огромные потери, сообщает разведка Великобритании.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на новый разведывательный обзор британского Минобороны
Дословно разведка: "Это также необходимо для реализации объявленных планов по увеличению численности вооруженных сил до 1,32 миллиона в этом году и до 1,5 миллиона в дальнейшем".
Детали: Также разведка напоминает, что Россия продолжает призывать солдат весной и осенью. В частности, этой весной планирует призвать около 150 тысяч солдат в возрасте от 18 до 30 лет, как это было и раньше.
Сообщается, что эти призывники будут служить 12 месяцев во всех видах вооруженных сил РФ, но пока не будут задействованы в боевых действиях на территории Украины.
Аналитики добавляют, что призывники служат в гарнизонах по всей РФ, и в сухопутных частях они, как правило, формируют батальон отдельно от батальонов, укомплектованных солдатами контрактной службы.
Разведка отмечает, что некоторые солдаты-срочники, вероятно, служат в России на территории, прилегающей к границе с Украиной − в подразделениях, обеспечивающих пограничную безопасность.
Впрочем, добавляют в Минобороны Великобритании, на солдат срочной службы обычно оказывается давление, чтобы они поступили на службу по контракту.
"Российские власти, вероятно, не желают рисковать боевыми потерями среди солдат-срочников, что, вероятно, является непопулярным. Потери среди солдат-добровольцев воспринимаются обществом более толерантно", − отмечает разведка.
Предыстория:
- Ранее разведка Британии отметила, что среднесуточные потери российских войск на поле боя в Украине сократились в течение марта.
- В то же время оценка Североатлантического альянса заключается в том, что российский правитель Владимир Путин пока будет пытаться оттягивать объявление очередной волны мобилизации.
- Ранее разведка Великобритании выразила мнение, что увеличение числа нападений на военкоматы и подобные учреждения в России может свидетельствовать о недоверии к обещанию лидера РФ Владимира Путина не проводить новую волну мобилизации.