Россия хочет набрать по контракту 400 тысяч военных в этом году − британская разведка

Россия намерена набрать около 400 тысяч военнослужащих по контракту в 2024 году − это необходимо для поддержки ее сил в Украине, которые понесли огромные потери, сообщает разведка Великобритании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на новый разведывательный обзор британского Минобороны

Дословно разведка: "Это также необходимо для реализации объявленных планов по увеличению численности вооруженных сил до 1,32 миллиона в этом году и до 1,5 миллиона в дальнейшем".

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Детали: Также разведка напоминает, что Россия продолжает призывать солдат весной и осенью. В частности, этой весной планирует призвать около 150 тысяч солдат в возрасте от 18 до 30 лет, как это было и раньше.

Сообщается, что эти призывники будут служить 12 месяцев во всех видах вооруженных сил РФ, но пока не будут задействованы в боевых действиях на территории Украины.

Аналитики добавляют, что призывники служат в гарнизонах по всей РФ, и в сухопутных частях они, как правило, формируют батальон отдельно от батальонов, укомплектованных солдатами контрактной службы.

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Разведка отмечает, что некоторые солдаты-срочники, вероятно, служат в России на территории, прилегающей к границе с Украиной − в подразделениях, обеспечивающих пограничную безопасность.

Впрочем, добавляют в Минобороны Великобритании, на солдат срочной службы обычно оказывается давление, чтобы они поступили на службу по контракту.

"Российские власти, вероятно, не желают рисковать боевыми потерями среди солдат-срочников, что, вероятно, является непопулярным. Потери среди солдат-добровольцев воспринимаются обществом более толерантно", − отмечает разведка.

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