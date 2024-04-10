Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Швейцарія приєднається до проєкту спільної європейської ППО "Небесний щит"

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Середа, 10 квітня 2024, 14:33
Швейцарія приєднається до проєкту спільної європейської ППО Небесний щит
GETTY IMAGES

Федеральна рада нейтральної Швейцарії 10 квітня схвалила декларацію про приєднання до проєкту спільної європейської протиповітряної оборони "Небесний щит" (ESSI).

Джерело: "Європейська правда", повідомлення Федеральної ради Швейцарії

Деталі: Співпраця спрямована на кращу координацію проєктів закупівель, тренувань і логістичних аспектів у сфері наземної протиповітряної оборони, пояснили у Федеральній раді Швейцарії.

Реклама:

ESSI – це німецька ініціатива з наземної протиповітряної оборони (BODLUV) в Європі. Ініціатива була започаткована в серпні 2022 року і ґрунтується на необхідності посилення протиповітряної оборони в Європі і кращого об'єднання зусиль. Декларацію про приєднання до Меморандуму про взаєморозуміння вже підписали одинадцять країн.

Метою ESSI є краща координація і, за необхідності, об'єднання проєктів із закупівель протиповітряної оборони в Європі задля використання ефекту масштабу при закупівлі систем і поліпшення оперативної сумісності між країнами-партнерами. Це також уможливить співпрацю в галузі тренувань, технічного обслуговування систем і логістики. Участь Швейцарії в ESSI в першу чергу зосереджена на покращенні координації закупівельних проєктів BODLUV, навчанні та логістичних аспектах.

Навіть після підписання декларації про приєднання Швейцарія може вільно вирішувати, де і в якому обсязі вона бере участь в ESSI і які системи BODLUV вона закуповує.

ВІДЕО ДНЯ

Приєднання до ESSI не є попереднім рішенням на користь певної системи. Підписання декларації про приєднання до Меморандуму не створює жодних зобов'язань, пояснили у Федеральній раді.

Нагадаємо:

  • У лютому стало відомо, що Туреччина і Греція офіційно приєднаються до очолюваного Німеччиною проєкту спільної європейської протиповітряної оборони "Небесний щит".
  • З нейтральних країн в ініціативі також бере участь Австрія.

Теми: ШвейцаріяППОЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський підписав закон про зміни умов мобілізації

Помер письменник і громадський діяч Дмитро Капранов

Франція вирішила запросити РФ на ювілей висадки союзників у Нормандії – ЗМІ

Китай хоче мирної конференції для врегулювання війни, але за спільної участі Росії і України

На війні загинув мер Лебедина Сумської області Бакликов

фотоУ Копенгагені масштабна пожежа охопила будівлю історичної біржі

Усі новини...
Швейцарія
Bloomberg: Саміт миру у Швейцарії планують провести в середині червня
У швейцарських Альпах лавина накрила кількох лижників, трьох знайшли мертвими
Швейцарія першою серед великих економік знизила ключову ставку
Останні новини
18:11
Спорт, ймовірно, зменшує кількість стресу: це відображається на здоров'ї серця та психіці
18:02
У Франції кажуть, що дійсно покличуть РФ на річницю висадки в Нормандії, але не Путіна
18:00
У МВФ очікують зростання ВВП України цьогоріч на 3,2%
17:50
Корнієнко: Чутки, що деякі нардепи хочуть скласти мандат, є, але заяв немає
17:41
Україні відомо про насильницькі зникнення 2 тисяч літніх людей – представник ГУР
17:27
НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого
17:15
Ексдружина Боголюбова намагається відсудити у ПриватБанку понад 700 мільйонів
17:10
"Дискримінує жінок": у Британії рентгенологи виступили проти оподаткування бюстгальтерів
17:06
Росіяни з лівого берега б'ють по Херсону – МВА
17:03
Втрата позицій на Часовому Яру: штурмбат 67-ї бригади виводять в окрему частину
Усі новини...
Реклама: