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Швейцария присоединится к проекту совместной европейской ПВО "Небесный щит"

Иванна Костина, Алена МазуренкоСреда, 10 апреля 2024, 14:33
Швейцария присоединится к проекту совместной европейской ПВО Небесный щит
GETTY IMAGES

Федеральный совет нейтральной Швейцарии 10 апреля одобрил декларацию о присоединении к проекту совместной европейской противовоздушной обороны "Небесный щит" (ESSI).

Источник: "Европейская правда", сообщение Федерального совета Швейцарии

Детали: Сотрудничество направлено на лучшую координацию проектов закупок, тренировок и логистических аспектов в сфере наземной противовоздушной обороны, пояснили в Федеральном совете Швейцарии.

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ESSI – это немецкая инициатива по наземной противовоздушной обороне (BODLUV) в Европе. Инициатива была основана в августе 2022 года и основывается на необходимости усиления противовоздушной обороны в Европе и лучшего объединения усилий. Декларацию о присоединении к Меморандуму о взаимопонимании уже подписали одиннадцать стран.

Целью ESSI является лучшая координация и, при необходимости, объединение проектов по закупкам противовоздушной обороны в Европе для использования эффекта масштаба при закупке систем и улучшения оперативной совместимости между странами-партнерами. Это также сделает возможным сотрудничество в области тренировок, технического обслуживания систем и логистики. Участие Швейцарии в ESSI в первую очередь сосредоточено на улучшении координации закупочных проектов BODLUV, обучении и логистических аспектах.

Даже после подписания декларации о присоединении Швейцария может свободно решать, где и в каком объеме она участвует в ESSI и какие системы BODLUV она закупает.

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Присоединение к ESSI не является предварительным решением в пользу определенной системы. Подписание декларации о присоединении к Меморандуму не создает никаких обязательств, пояснили в Федеральном совете.

Напомним:

  • В феврале стало известно, что Турция и Греция официально присоединятся к возглавляемому Германией проекту совместной европейской противовоздушной обороны "Небесный щит".
  • Из нейтральных стран в инициативе также участвует Австрия.

Темы: ШвейцарияПВОЕвропа
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