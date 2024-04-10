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На Дніпропетровщині мера Новомосковська з поплічником затримали на хабарі в 30 тисяч доларів

Валентина РоманенкоСереда, 10 квітня 2024, 15:45
На Дніпропетровщині мера Новомосковська з поплічником затримали на хабарі в 30 тисяч доларів
фото прокуратури

На Дніпропетровщині працівники ДБР затримали міського голову та секретаря міськради, які вимагали 30 тисяч доларів хабара у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела "Української правди", йдеться про міського голову Новомосковська Дніпропетровської області Сергія Рєзніка та секретаря міськради Володимира Арутюнова.

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Як пишуть у Бюро, на території (Новомосковської –ред.) громади ще з 90-х років стояла недобудова школи площею 4,5 тис. кв. м. Підприємець вирішив відремонтувати приміщення, аби там можна було облаштувати переселенців. Платити за проживання громадян мала міжнародна гуманітарна організація.

З цією пропозицією він звернувся до міської ради. Посадовці під час зустрічей запросили у чоловіка 30 тисяч доларів США хабара. За ці гроші вони обіцяли винести питання на голосування сесії та надалі вплинути на депутатів, щоб ті підтримали рішення про довгострокову оренду приміщення. Це давало змогу орендувати приміщення без оголошення спеціального тендеру.

9 квітня 2024 року підприємець передав хабар секретарю ради в його кабінеті. Під час передачі грошей обох посадовців затримали.

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Фігурантам повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

 

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу, додають у прокуратурі.

Також встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до оборудки, у тому числі перевіряється інформація щодо місцевих правоохоронців, які могли "співпрацювати" з посадовцями під час вимагання хабаря.

Теми: хабарДніпропетровська область
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