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На Днепропетровщине мэра Новомосковска с приспешником задержали на взятке в $30 тысяч

Валентина РоманенкоСреда, 10 апреля 2024, 15:45
На Днепропетровщине мэра Новомосковска с приспешником задержали на взятке в $30 тысяч
фото прокуратуры

На Днепропетровщине работники ГБР задержали городского голову и секретаря горсовета, которые требовали 30 тысяч долларов взятки у предпринимателя, который хотел построить общежитие для переселенцев.

Источник: Государственное бюро расследований, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника "Украинской правды", речь идет о городском голове Новомосковска Днепропетровской области Сергее Резнике и секретаре горсовета Владимире Арутюнове.

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Как пишут в Бюро, на территории (Новомосковской -ред.) общины еще с 90-х годов стоял недострой школы площадью 4,5 тыс. кв. м. Предприниматель решил отремонтировать помещение, чтобы там можно было обустроить переселенцев. Платить за проживание граждан должна была международная гуманитарная организация.

С этим предложением он обратился в городской совет. Чиновники во время встреч запросили у мужчины 30 тысяч долларов США взятки. За эти деньги они обещали вынести вопрос на голосование сессии и в дальнейшем повлиять на депутатов, чтобы те поддержали решение о долгосрочной аренде помещения. Это позволяло арендовать помещение без объявления специального тендера.

9 апреля 2024 года предприниматель передал взятку секретарю совета в его кабинете. Во время передачи денег обоих должностных лиц задержали.

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Фигурантам сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

 

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, добавляют в прокуратуре.

Также устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к сделке, в том числе проверяется информация о местных правоохранителях, которые могли "сотрудничать" с чиновниками во время вымогательства взятки.

Темы: взяткаДнепропетровская область
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