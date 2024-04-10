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45% українців довірили б владу після війни політсилі військових – опитування

Станіслав ПогоріловСереда, 10 квітня 2024, 15:56
45% українців довірили б владу після війни політсилі військових – опитування
Фото: Getty Images

За даними опитування Центру Разумкова, 45% українці вважають, що політична сила, якій можна довірити владу в повоєнний період, може з’явитися із середовища військових.

Джерело: опитування соціологічної служби Центру Разумкова, яке проводилось 21 - 27 березня

Деталі: Згідно з результатами опитування, також 21,5% респондентів дотримуються думки, що така політсила може з’явитися з волонтерського середовища, 20% — з кола гуманітарної або технічної інтелігенції, 19% — з організацій громадянського суспільства, 18% — з уже існуючих політичних партій, 6% — з бізнес-середовища.

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Вважають, що така політична сила може з’явитися із середовища військових, 51% жителів західного, 48% — південного, 43% — центрального і 40% — східного регіонів.

Також, незважаючи на те, що політичним партіям довіряють лише 13% респондентів, відповідаючи на запитання, чи бачать вони серед наявних політичних сил ті, яким можна було б довірити владу у повоєнний період, ствердну відповідь дають дещо більше респондентів (25%).

Однак, зазначають соціологи, це помітно менше, ніж у липні 2023 року (38,5%). Негативну відповідь давали відповідно 52% і 41% респондентів.

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Довідково: Опитування проводилося методом face-to-face лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Всього було опитано 2020 респондентів віком від 18 років.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Теми: опитуваннявійнаУкраїна
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