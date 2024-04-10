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45% украинцев доверили бы власть после войны политсиле военных – опрос

Станислав ПогориловСреда, 10 апреля 2024, 15:56
45% украинцев доверили бы власть после войны политсиле военных – опрос
Фото: Getty Images

По данным опроса Центра Разумкова, 45% украинцев считают, что политическая сила, которой можно доверить власть в послевоенный период, может появиться из среды военных.

Источник: опрос социологической службы Центра Разумкова, который проводился 21 - 27 марта

Детали: Согласно результатам опроса, также 21,5% респондентов придерживаются мнения, что такая политсила может появиться из волонтерской среды, 20% - из круга гуманитарной или технической интеллигенции, 19% - из организаций гражданского общества, 18% - из уже существующих политических партий, 6% - из бизнес-среды.

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Считают, что такая политическая сила может появиться из среды военных, 51% жителей западного, 48% - южного, 43% - центрального и 40% - восточного регионов.

Также, несмотря на то, что политическим партиям доверяют лишь 13% респондентов, отвечая на вопрос, видят ли они среди имеющихся политических сил те, которым можно было бы доверить власть в послевоенный период, утвердительный ответ дают несколько больше респондентов (25%).

Однако, отмечают социологи, это заметно меньше, чем в июле 2023 года (38,5%). Отрицательный ответ давали соответственно 52% и 41% респондентов.

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Справочно: Опрос проводился методом face-to-face только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Всего было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Темы: опросвойнаУкраина
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