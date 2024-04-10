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Оборонна співпраця: Україна та Британія підписали нову угоду

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 10 квітня 2024, 16:13
Оборонна співпраця: Україна та Британія підписали нову угоду
Фото: Getty Images

Велика Британія та Україна на військово-промисловій конференції в Києві, в якій взяли участь близько 30 британських оборонних компаній, підписали рамкову угоду для заохочення співпраці в оборонних та промислових питаннях.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті британського уряду

Дослівно: "Ця угода є черговим свідченням непохитної підтримки Великою Британією оборонних зусиль України та її довгострокового відновлення і допоможе зробити військові операції України більш ефективними.

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Вона покликана дати можливість обом країнам працювати разом над подоланням безпекових викликів, зміцненням оборонної промисловості та реалізацією спільних проєктів протягом наступних місяців".

Посилення співпраці може призвести до реалізації десятків проєктів між найбільшими оборонними компаніями Великої Британії, Збройними силами України та українськими компаніями – від створення стратегічних військових ремонтних підприємств до відбудови цивільної інфраструктури та впровадження технологій для захисту від кібератак.

Під час торгової місії до Києва британська оборонна компанія BAE Systems погодила контракт з Міністерством оборони Великої Британії на технічне обслуговування та ремонт подарованих Україні легких гармат L119. 

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Це означає, що L119, подаровані Британією Україні, можуть обслуговуватися в Україні та швидше повертатися на фронт, а також забезпечувати життєво важливу підтримку оборонної інфраструктури України.

Нагадаємо: Ця нова рамкова домовленість слідує за історичною угодою між Великою Британією та Україною про безпекову співпрацю, яку підписали прем’єр-міністр Ріші Сунак і президент Володимир Зеленський у січні 2024 року.

Читайте детально про нову британську підтримку: Не лише військова допомога: як Британія сприятиме відновленню України

Теми: Велика БританіяУкраїнавійна
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