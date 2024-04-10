Саміт миру: в Швейцарії назвали дату і місце проведення

Уряд Швейцарії проведе дводенну конференцію високого рівня щодо врегулювання війни в Україні, Саміт миру, на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн, 15 і 16 червня.

Джерело: видання Blick з посиланням на швейцарський департамент закордонних справ, передає "Європейська правда"

Деталі: Зустріч має стати платформою для діалогу на високому рівні про шляхи досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні на основі міжнародного права і Статуту ООН, каже швейцарське МЗС.

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Конференція повинна створити спільне розуміння рамок, які сприятимуть досягненню цієї мети. Вона також повинна розробити конкретну дорожню карту для участі Росії в мирному процесі.

Однак, як вказує департамент закордонних справ, є ще багато невідомих моментів. Поки що невідомо, які країни візьмуть участь у саміті.Очікують, що запрошення надішлють 80-100 державам.

Росія заявила, що не братимуть участі в переговорах у Швейцарії.

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В Офісі президента України заявляють, що Росія, яка порушує всі міжнародні правила та гуманітарні норми, не буде учасницею першого глобального Саміту миру.

Нагадаємо: Швейцарія погодилась організувати Саміт миру на прохання України, про що обидві держави оголосили 15 січня під час візиту Володимира Зеленського до Берна.