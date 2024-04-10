Міноборони запускає платформу "Військовий асистент", яка спростить подачу документів
Середа, 10 квітня 2024, 20:47
Міністерство оборони України запустило онлайн платформу "Військовий асистент", яка допоможе військовослужбовцям подавати документи.
Джерело: пресслужба Міноборони
Деталі: Зазначається, що на платформі "Турбота" можна знайти понад 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних ситуацій – від отримання відпустки до звільнення зі служби у зручних форматах.
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Шаблони розробили з метою мінімізації помилок та зниження затримок з затвердженням документів, а також задля забезпечення ефективного захисту прав військових.
Дослівно: "Проєкт реалізований у співпраці з Генеральним штабом Збройних Сил і спрямований на спрощення та оптимізацію процесу подання офіційних документів".