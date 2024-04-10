Минобороны запускает платформу "Военный ассистент", которая упростит подачу документов

Министерство обороны Украины запустило онлайн-платформу "Военный ассистент", которая поможет военнослужащим подавать документы.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: Отмечается, что на платформе "Турбота" можно найти более 80 стандартизированных шаблонов для различных ситуаций – от получения отпуска до увольнения со службы в удобных форматах.

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Шаблоны были разработаны с целью минимизации ошибок и снижения задержек с утверждением документов, а также для обеспечения эффективной защиты прав военных.

Дословно: "Проект реализован в сотрудничестве с Генеральным штабом Вооруженных Сил и направлен на упрощение и оптимизацию процесса подачи официальных документов".