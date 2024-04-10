Минобороны запускает платформу "Военный ассистент", которая упростит подачу документов
Среда, 10 апреля 2024, 20:47
Министерство обороны Украины запустило онлайн-платформу "Военный ассистент", которая поможет военнослужащим подавать документы.
Источник: пресс-служба Минобороны
Детали: Отмечается, что на платформе "Турбота" можно найти более 80 стандартизированных шаблонов для различных ситуаций – от получения отпуска до увольнения со службы в удобных форматах.
Реклама:
Шаблоны были разработаны с целью минимизации ошибок и снижения задержек с утверждением документов, а также для обеспечения эффективной защиты прав военных.
Дословно: "Проект реализован в сотрудничестве с Генеральным штабом Вооруженных Сил и направлен на упрощение и оптимизацию процесса подачи официальных документов".