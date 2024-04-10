Розкрадання 26 мільйонів: на оборудках з пальним викрили ексгосподарників СБУ

Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ у взаємодії з детективами Національного бюро викрили схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб служби у 2022 році.

Джерело: СБУ, НАБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: До організації оборудки причетні вже колишні керівник Департаменту господарського забезпечення та його перший заступник.

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За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора їм повідомлено про підозру в розтраті майна та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.





За даними слідства, експравоохоронці організували схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб спецслужби у 2022 році.



У ході досудового розслідування і тривалих експертиз було встановлено, що фігуранти організували придбання паливно-мастильних матеріалів для службових авто та бронетехніки Служби безпеки за штучно завищеними цінами.

Для цього підозрювані залучили підконтрольні комерційні підприємства з Києва, які займаються торгівлею нафтопродуктами. До фінансово-господарської та звітної документації учасники схеми вносили недостовірні відомості.



Такими діями підозрюваних державі було завдано понад 26 млн грн збитків.

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Під час обшуків за місцем їх проживання правоохоронці виявили готівку (за даними СБУ, 11 мільйонів гривень), мобільні телефони, комп’ютерну техніку та документи із доказами злочинної діяльності.



Також у ході слідчих дій за адресами проживання та в офісах керівників афілійованих компаній вилучено незареєстровану зброю.

Серед виявленого – бойові гранати, пістолети-кулемети, ручний гранатомет, бойовий пістолет і понад пів тисячі набоїв до вогнепального озброєння, зазначають у спецслужбі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.