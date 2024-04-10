Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба: Україна розглядає варіант позичити 7 батарей Patriot в інших країн

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 10 квітня 2024, 22:47
Кулеба: Україна розглядає варіант позичити 7 батарей Patriot в інших країн
Дмитро Кулеба. Фото - Getty Images

Україна сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей системи протиповітряної оборони Patriot і розглядає для цього варіант зокрема позичити їх у країн.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби The Washington Post 

Деталі: Кулеба пояснив зміну тону України в питанні отримання ППО від західних партнерів тим, що "м'яка і тиха дипломатія не спрацювала". Він висловив сподівання, що його новий стиль жорсткої дипломатії допоможе здійснити прорив.

Реклама:

"Так, мене можуть ненавидіти і я можу зіпсувати відносини. Інша частина мене каже, що дипломатія – це приватні відносини. Але потім я сказав цій частині заткнутися, і та частина мене, яка хотіла висловитися, почала говорити. Ми перепробували все, і, схоже, нічого не спрацювало", – пояснив міністр.

Він також пояснив, що зміну тактики викликав ракетний обстріл Росією Києва наприкінці березня, коли звуки вибухів пролунали менш як через хвилину після сигналу повітряної тривоги.

Голова МЗС сказав, що його команда виявила понад 100 "вільних" батарей Patriot, зокрема і в сусідніх країнах. Він спершу зосередився на тому, щоб якнайшвидше отримати сім батарей.

ВІДЕО ДНЯ

Також, за словами Кулеби, Київ виявив чотири країни в Європі та Азії, які мають Patriot, що можуть бути негайно передані Україні. Водночас він продовжує просити і Сполучені Штати передати свої батареї на тлі блокування пакета допомоги в понад 60 мільярдів доларів у Конгресі.

Міністр закордонних справ розповів, що навіть пропонував країнам надати Україні Patriot у тимчасове користування, обіцяючи повернути батареї, як тільки їх попросять.

"Я відчуваю, що б'юся головою об стіну, хоча я дипломат, а це означає, що я повинен розбирати стіну цеглина за цеглиною. Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться битися об стіну. Я просто не розумію, чому цього не відбувається", – поділився він у розмові з The Washington Post.

Посилення української ППО було однією з ключових тем розмов із партерами очільника МЗС України Дмитра Кулеби під час його поїздки на поля міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі минулого тижня. 

Як заявив тоді генсек НАТО, деякі союзники НАТО вже пообіцяли пошукати системи ППО для України.

Теми: Кулеба ДмитроППОPatriot
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський підписав закон про зміни умов мобілізації

Помер письменник і громадський діяч Дмитро Капранов

Франція вирішила запросити РФ на ювілей висадки союзників у Нормандії – ЗМІ

Китай хоче мирної конференції для врегулювання війни, але за спільної участі Росії і України

На війні загинув мер Лебедина Сумської області Бакликов

фотоУ Копенгагені масштабна пожежа охопила будівлю історичної біржі

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Україна зробила кроки, щоб Угорщина розблокувала €500 млн від ЄС - Кулеба
Кулеба: Німеччина негайно шукатиме системи Patriot для України
Кулеба після зустрічі з Сійярто очікує на покращення відносин з Угорщиною
Останні новини
18:11
Спорт, ймовірно, зменшує кількість стресу: це відображається на здоров'ї серця та психіці
18:02
У Франції кажуть, що дійсно покличуть РФ на річницю висадки в Нормандії, але не Путіна
18:00
У МВФ очікують зростання ВВП України цьогоріч на 3,2%
17:50
Корнієнко: Чутки, що деякі нардепи хочуть скласти мандат, є, але заяв немає
17:41
Україні відомо про насильницькі зникнення 2 тисяч літніх людей – представник ГУР
17:27
НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого
17:15
Ексдружина Боголюбова намагається відсудити у ПриватБанку понад 700 мільйонів
17:10
"Дискримінує жінок": у Британії рентгенологи виступили проти оподаткування бюстгальтерів
17:06
Росіяни з лівого берега б'ють по Херсону – МВА
17:03
Втрата позицій на Часовому Яру: штурмбат 67-ї бригади виводять в окрему частину
Усі новини...
Реклама: