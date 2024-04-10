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Кулеба: Украина рассматривает вариант одолжить 7 батарей Patriot у других стран

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 10 апреля 2024, 22:47
Кулеба: Украина рассматривает вариант одолжить 7 батарей Patriot у других стран
Дмитрий Кулеба. Фото - Getty Images

Украина надеется как можно быстрее договориться о поставках семи дополнительных батарей системы противовоздушной обороны Patriot и рассматривает для этого вариант в частности одолжить их у стран.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы The Washington Post

Детали: Кулеба объяснил изменение тона Украины в вопросе получения ПВО от западных партнеров тем, что "мягкая и тихая дипломатия не сработала". Он выразил надежду, что его новый стиль жесткой дипломатии поможет осуществить прорыв.

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"Да, меня могут ненавидеть и я могу испортить отношения. Другая часть меня говорит, что дипломатия – это частные отношения. Но потом я сказал этой части заткнуться, и та часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не сработало", – пояснил министр.

Он также пояснил, что изменение тактики вызвал ракетный обстрел Россией Киева в конце марта, когда звуки взрывов раздались менее чем через минуту после сигнала воздушной тревоги.

Глава МИД сказал, что его команда обнаружила более 100 "свободных" батарей Patriot, в том числе и в соседних странах. Он сначала сосредоточился на том, чтобы как можно быстрее получить семь батарей.

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Также, по словам Кулебы, Киев обнаружил четыре страны в Европе и Азии, которые имеют Patriot, которые могут быть немедленно переданы Украине. В то же время он продолжает просить и Соединенные Штаты передать свои батареи на фоне блокирования пакета помощи в более 60 миллиардов долларов в Конгрессе.

Министр иностранных дел рассказал, что даже предлагал странам предоставить Украине Patriot во временное пользование, обещая вернуть батареи, как только их попросят.

"Я чувствую, что бьюсь головой о стену, хотя я дипломат, а это означает, что я должен разбирать стену кирпич за кирпичом. Но поскольку такая дипломатия не работает, мне хочется биться о стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит", – поделился он в разговоре с The Washington Post.

Усиление украинской ПВО было одной из ключевых тем разговоров с партерами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время его поездки на поля министерской встречи НАТО в Брюсселе на прошлой неделе.

Как заявил тогда генсек НАТО, некоторые союзники НАТО уже пообещали поискать системы ПВО для Украины.

Темы: Кулеба ДмитрийПВОPatriot
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