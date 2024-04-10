В питанні повернення депортованих та примусово вивезених Росією українських дітей Україні потрібна третя сторона, яка могла б взяти на себе лідерську роль не лише в політичних, а й у юридичних зобов’язаннях.

Джерело: експертка Регіонального центру прав людини, членкиня Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні Катерина Рашевська в новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна".

Пряма мова: "Так, нам потрібна третя сторона, навіть, якщо нею залишиться Катар, гаразд. Але ця третя сторона повинна бути готовою взяти цю лідерську роль, взяти на себе юридичні, а не тільки політичні зобов’язання".

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Деталі: Україна та Росія також мають такий досвід співпраці – зернова угода, де через Туреччину, через генерального секретаря ООН було укладено послідовність договорів між Україною та третьою стороною, між третьою стороною та РФ.

Пряма мова: "Про зерно домовилися, виходить про дітей домовитися не можемо, чи не хочемо, чи не виходить. Я впевнена, що Україна – хоче. Інше питання чи хоче хтось з міжнародних партнерів-держав, таких, на яких би погодилася Російська Федерація. Бо Канада, вочевидь, хоче, США точно хочуть. Питання в тому, що Росія їх не хоче І тому потрібно шукати когось іще. І от хтось іще не готовий просто заручитися певною підтримкою інших членів коаліції і спробувати організувати даний процес".

Про депортованих та примусово переміщених Росією українських дітей, про шляхи їх повернення, про кількість дітей, яких вдалося повернути наразі, про політики, алгоритми та механізми повернення дітей, про реакцію та дії міжнародних партнерів в питанні злочинів РФ проти українських дітей, а також про можливість покарання РФ – слухайте у новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна"