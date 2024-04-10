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Чтобы вернуть украинских детей из РФ, нужно привлечение третьей стороны – подкаст "(не)Безпечна країна"

"Украинская правда"Среда, 10 апреля 2024, 23:19
Чтобы вернуть украинских детей из РФ, нужно привлечение третьей стороны – подкаст (не)Безпечна країна

В вопросе возвращения депортированных и принудительно вывезенных Россией украинских детей Украине нужна третья сторона, которая могла бы взять на себя лидерскую роль не только в политических, но и в юридических обязательствах.

Источник: эксперт Регионального центра прав человека, член комиссии Межведомственной комиссии по вопросам применения и реализации норм международного гуманитарного права в Украине Екатерина Рашевская в новом эпизоде подкаста "(не)Безпечна країна".

Прямая речь: "Да, нам нужна третья сторона, даже если ею останется Катар, хорошо. Но эта третья сторона должна быть готова взять эту лидерскую роль, взять юридические, а не только политические обязательства".

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Детали: Украина и Россия также имеют такой опыт сотрудничества – зерновое соглашение, где через Турцию через генерального секретаря ООН была заключена последовательность договоров между Украиной и третьей стороной, между третьей стороной и РФ.

Прямая речь: "О зерне договорились, выходит о детях договориться не можем, не хотим или не получается. Я уверена, что Украина хочет. Другой вопрос хочет ли кто-то из международных партнеров-государств, таких, на которых согласилась бы Российская Федерация. Потому что Канада, очевидно, хочет, США точно хотят. Вопрос в том, что Россия их не хочет. И поэтому нужно искать кого-то еще. И вот кто-то еще не готов просто заручиться определенной поддержкой других членов коалиции и попытаться организовать данный процесс".

О депортированных и принудительно перемещенных Россией украинских детях, о путях их возвращения, о количестве детей, которых удалось вернуть сейчас, о политике, алгоритмах и механизмах возвращения детей, о реакции и действиях международных партнеров в вопросе преступлений РФ против украинских детей, а также о возможности наказание РФ – слушайте в новом эпизоде подкаста "(не)Безпечна країна"

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