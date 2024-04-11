Повітряна тривога охоплювала всю Україну

Увечері 10 квітня в низці областей України повідомили про російські ударні безпілотники, після 3 години ночі 11 квітня в більшості областей оголосили повітряну тривогу, яка згодом охопила всю Україну.

Джерело: Повітряні сили в Telegram, мапа повітряних тривог

Деталі: О 22:15 про загрозу ударних дронів повідомили в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Реклама:

Повітряні сили уточнили, що БпЛА рухались південніше Павлограда Дніпропетровської області північним курсом.

О 23:07 повідомили про групу БпЛА з Херсонщини в північно-західному напрямку.

Оновлено: Станом на 23:15 нрупи БпЛА з Херсонщини курсують в напрямку на Криворізький район Дніпропетровщини; у північній частині Дніпропетровщини, курсом на Харківщину та декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.

ВІДЕО ДНЯ

О 23:42 повідомили про декілька груп БпЛА в Одеській області, курс західний/північно-західний; БпЛА північніше Миколаєва, курс західний; БпЛА в Новобузькому районі Миколаївської області, курс північно-західний (Кіровоградщина); БпЛА на межі Дніпропетровської/Харківської/Полтавської областей, курс західний та декілька груп з Херсонщини, курс північно-західний

Оновлено о 00:07: Після опівночі 11 квітня Повітряні сили повідомили про рух ворожих ударних дронів територією України.

Дослівно ПС: "БпЛА в районі Миколаєва, курс західний/північно-західний.

БпЛА в Новобузькому районі Миколаївської області, курс північно-західний (Кіровоградщина).

БпЛА в північній частині Миколаївської області, курс північно-західний.

БпЛА в Софіївському районі Дніпропетровської області, курс північний.

БпЛА на Полтавщині, курс західний".

00:18: "БпЛА в Саратському районі Одеської області, курс північний".

00:40: "БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.

БпЛА в східній та центральній частині Кіровоградщини, курс західний/північно-західний.

БпЛА х Херсонщини в напрямку Миколаївщини.

БпЛА в західній частині Миколаївщини, курс західний.

БпЛА в Білгород-Дністровському районі Одещини, курс східний.

БпЛА в Софіївському районі Дніпропетровської області, курс північно-східний".

1:18: "БпЛА в Одеській області, курс північний.

БпЛА в східній та західній частині Кіровоградської області, курс західний.

БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс західний.

БпЛА в північній частині Миколаївської області, курс північно-західний.

БпЛА в південній частині Черкаської області, курс північно-західний.

БпЛА в районі Канівського водосховища, курс західний, північно-західний".

1:48: "БпЛА у Васильківському районі Київської області, курс Західний.

БпЛА в східній та південній частинах Вінницької області, курс північний.

Декілька груп БпЛА в Кривоозерському районі Миколаївської області, курс північно-західний.

БпЛА на межі Черкаської та Кіровоградської областей, курс північно-західний.

БпЛА в районі Павлограда Дніпропетровської області, курс північний.

БпЛА БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровської області, курс західний.

БпЛА БпЛА на межі Дніпропетровської/Харківської/ Донецької областей, курс північний".

2:25: "БпЛА з Дніпропетровської області в напрямку Полтавщини.

Декілька груп з Миколаївщини в північно-західному напрямку.

БпЛА в східній частині Кіровоградської області, курс західний.

БпЛА на межі Черкаської та Київської областей, курс західний.

БпЛА у східних та південних частинах Вінницької області, курс західний.

БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей, курс західний.

БпЛА в Харківській області, курс північно-західний".

3:01: "БпЛА на межі Харківської/Сумської/Полтавської областей, курс північно-західний.

БпЛА на межі Дніпропетровської та Кіровоградської областей, курс західний.

БпЛА в центральній та західній частині Кіровоградської області, курс західний.

БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей, курс північно-західний.

Декілька груп БпЛА в північній частині Вінницької області, курс західний.

БпЛА в північній та південній частинах Хмельницької області, курс західний".

Деталі: Після 3 години ночі в більшості областей України була оголошена повітряна тривога.

Дослівно ПС о 3:37: "БпЛА в Косівському районі Івано-Франківської області, курс західний.

БпЛА БпЛА в північній та південній частинах Хмельницької області, курс західний.

БпЛА БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей, курс західний.

БпЛА БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.

БпЛА БпЛА на межі Вінницької/Одеської/Кіровоградської областей, курс північно-західний.

БпЛА БпЛА в північній/центральній/південній частинах Полтавської області, курс західний.

БпЛА БпЛА в західній частині Черкаської області, курс західний.

БпЛА в північній частині Тернопільської області, курс західний".

4:08: "БпЛА в західній частині Полтавської області, курс західний.

БпЛА на межі Черкаської та Київської областей, курс західний.

БпЛА на межі Вінницької та Київської областей, курс західний.

БпЛА в північній частині Хмельницької області, курс західний.

БпЛА в західній та північній частинах Тернопільської області, курс західний.

БпЛА в північній частині Львівської області, курс західний".

4:31: "БпЛА в східній частині Київської області, курс західний.

БпЛА на межі Житомирської та Київської областей, курс східний.

БпЛА в Обухівському районі Київської області, курс північний.

БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.

БпЛА на межі Хмельницької та Тернопільської областей, курс західний.

БпЛА в північній частині Івано-Франківської області, курс північно-західний.

БпЛА в Дрогобицькому та Золочівському районах Львівської області".

Деталі: О 4:42 повітряна тривога охопила всю Україну.

Оновлено: О 6:49 почалися відбої повтряної тривоги в областях.