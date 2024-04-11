Воздушная тревога охватывала всю Украину

Вечером 10 апреля в ряде областей Украины сообщили о российских ударных беспилотниках, после 3 часов ночи 11 апреля в большинстве областей объявили воздушную тревогу, которая впоследствии охватила всю Украину. .

Источник: Воздушные силы в Telegram, карта воздушных тревог

Детали: В 22:15 об угрозе ударных дронов сообщили в Запорожской и Днепропетровской областях.

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Воздушные силы уточнили, что БпЛА двигались южнее Павлограда Днепропетровской области по северному курсу.

В 23:07 сообщили о группе БпЛА из Херсона в северо-западном направлении.

Обновлено: По состоянию на 23:15 нруппы БпЛА из Херсона курсируют в направлении Криворожского района Днепропетровщины; в северной части Днепропетровщины, курсом на Харьковщину и несколько групп БпЛА по акватории Черного моря, курсом на Одесщину.

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В 23:42 сообщили о нескольких группах БпЛА в Одесской области, курс западный/северо-западный; БпЛА севернее Николаева, курс западный; БпЛА в Новобугском районе Николаевской области, курс северо-западный (Кировоградщина); БпЛА на границе Днепропетровской/Харьковской/Полтавской областей, курс западный и несколько групп Херсонской области, курс северо-западный.

Обновлено в 00:07: После полуночи 11 апреля Воздушные силы сообщили о движении вражеских ударных дронов по территории Украины.

Дословно ВС: "БпЛА в районе Николаева, курс западный/северо-западный.

БпЛА в Новобугском районе Николаевской области, курс северо-западный (Кировоградщина).

БпЛА в северной части Николаевской области, курс северо-западный.

БпЛА в Софиевском районе Днепропетровской области, курс северный.

БпЛА на Полтавщине, курс западный".

00:18: "БпЛА в Саратском районе Одесской области, курс северный".

00:40: "БпЛА в западной части Полтавщины, курс западный.

БпЛА в восточной и центральной части Кировоградщины, курс западный/северо-западный.

БпЛА х Херсонщины в направлении Николаевщины.

БпЛА в западной части Николаевщины, курс западный.

БпЛА в Белгород-Днестровском районе Одесской области, курс восточный.

БпЛА в Софиевском районе Днепропетровской области, курс северо-восточный".

1:18: "БпЛА в Одесской области, курс северный.

БпЛА в восточной и западной части Кировоградской области, курс западный.

БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс западный.

БпЛА в северной части Николаевской области, курс северо-западный.

БпЛА в южной части Черкасской области, курс северо-западный.

БпЛА в районе Каневского водохранилища, курс западный, северо-западный".

1:48: "БпЛА в Васильковском районе Киевской области, курс Западный.

БпЛА в восточной и южной частях Винницкой области, курс северный.

Несколько групп БпЛА в Кривоозерском районе Николаевской области, курс северо-западный.

БпЛА на границе Черкасской и Кировоградской областей, курс северо-западный.

БпЛА в районе Павлограда Днепропетровской области, курс северный.

БпЛА БпЛА в Никопольском районе Днепропетровской области, курс западный.

БпЛА БпЛА на границе Днепропетровской/Харьковской/Донецкой областей, курс северный".

2:25: "БпЛА из Днепропетровской области в направлении Полтавщины.

Несколько групп из Николаевской области в северо-западном направлении.

БпЛА в восточной части Кировоградской области, курс западный.

БпЛА на границе Черкасской и Киевской областей, курс западный.

БпЛА в восточных и южных частях Винницкой области, курс западный.

БпЛА на границе Винницкой и Житомирской областей, курс западный.

БпЛА в Харьковской области, курс северо-западный".

3:01: "БпЛА на границе Харьковской/Сумской/Полтавской областей, курс северо-западный.

БпЛА на границе Днепропетровской и Кировоградской областей, курс западный.

БпЛА в центральной и западной части Кировоградской области, курс западный.

БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс северо-западный.

Несколько групп БпЛА в северной части Винницкой области, курс западный.

БпЛА в северной и южной частях Хмельницкой области, курс западный".

Детали: После 3 часов ночи в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Дословно ВС в 3:37: "БпЛА в Косовском районе Ивано-Франковской области, курс западный.

БпЛА БпЛА в северной и южной частях Хмельницкой области, курс западный.

БпЛА БпЛА на границе Винницкой и Житомирской областей, курс западный.

БпЛА БпЛА в южной части Винницкой области, курс западный.

БпЛА БпЛА на границе Винницкой/Одесской/Кировоградской областей, курс северо-западный.

БпЛА БпЛА в северной/центральной/южной частях Полтавской области, курс западный.

БпЛА БпЛА в западной части Черкасской области, курс западный.

БпЛА в северной части Тернопольской области, курс западный".

4:08: "БпЛА в западной части Полтавской области, курс западный.

БпЛА на границе Черкасской и Киевской областей, курс западный.

БпЛА на границе Винницкой и Киевской областей, курс западный.

БпЛА в северной части Хмельницкой области, курс западный.

БпЛА в западной и северной частях Тернопольской области, курс западный.

БпЛА в северной части Львовской области, курс западный".

4:31: "БпЛА в восточной части Киевской области, курс западный.

БпЛА на границе Житомирской и Киевской областей, курс восточный.

БпЛА в Обуховском районе Киевской области, курс северный.

БпЛА в южной части Винницкой области, курс западный.

БпЛА на границе Хмельницкой и Тернопольской областей, курс западный.

БпЛА в северной части Ивано-Франковской области, курс северо-западный.

БпЛА в Дрогобычском и Золочевском районах Львовской области".

Детали: В 4:42 воздушная тревога охватила всю Украину.

Обновлено: В 6:49 начались отбои воздушной тревоги в областях.