У російському Іжевську – масштабна пожежа
Четвер, 11 квітня 2024, 00:58
В місті Іжевську РФ горіла будівля з виробництва пакетів на 1 000 квадратних метрах.
Джерело: МНС РФ
Деталі: За даними російського відомства, з місця пожежі 36 осіб евакуювалися самостійно, але "ще одна людина може бути всередині".
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Російські пожежники додали, що "на місці працюють понад 80 осіб і 27 одиниць техніки".
Оновлено: О 1:49 МНС Росії повідомило, що пожежу ліквідували.
Кадри масштабної пожежі в російському Іжевську в ніч на 11 квітня pic.twitter.com/N0i8cVzCmM— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 10, 2024ВІДЕО ДНЯ