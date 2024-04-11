У російському Іжевську – масштабна пожежа

пожежа в російському Іжевську в ніч на 11 квітня, фото: мнс рф

В місті Іжевську РФ горіла будівля з виробництва пакетів на 1 000 квадратних метрах.

Джерело: МНС РФ

Деталі: За даними російського відомства, з місця пожежі 36 осіб евакуювалися самостійно, але "ще одна людина може бути всередині".

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Російські пожежники додали, що "на місці працюють понад 80 осіб і 27 одиниць техніки".

Оновлено: О 1:49 МНС Росії повідомило, що пожежу ліквідували.

пожежа в Іжевську фото: мнс рф

пожежа в Іжевську фото: мнс рф

пожежа в Іжевську фото: мнс рф