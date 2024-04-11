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В российском Ижевске – масштабный пожар

Ольга ГлущенкоЧетверг, 11 апреля 2024, 00:58
В российском Ижевске – масштабный пожар
пожар в российском Ижевске в ночь на 11 апреля, фото: мчс рф

В городе Ижевске РФ горело здание по производству пакетов на 1 000 квадратных метрах.

Источник: МЧС РФ

Детали: По данным российского ведомства, с места пожара 36 человек эвакуировались самостоятельно, но "еще один человек может быть внутри".

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Российские пожарные добавили, что "на месте работают более 80 человек и 27 единиц техники".

Обновлено: В 1:49 МЧС России сообщило, что пожар ликвидировали.

 
пожар в Ижевске
фото: мчс рф
 
пожар в Ижевске
фото: мчс рф

Темы: Росcияпожар
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