В российском Ижевске – масштабный пожар
Четверг, 11 апреля 2024, 00:58
В городе Ижевске РФ горело здание по производству пакетов на 1 000 квадратных метрах.
Источник: МЧС РФ
Детали: По данным российского ведомства, с места пожара 36 человек эвакуировались самостоятельно, но "еще один человек может быть внутри".
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Российские пожарные добавили, что "на месте работают более 80 человек и 27 единиц техники".
Обновлено: В 1:49 МЧС России сообщило, что пожар ликвидировали.
Кадри масштабної пожежі в російському Іжевську в ніч на 11 квітня pic.twitter.com/N0i8cVzCmM— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 10, 2024ВИДЕО ДНЯ