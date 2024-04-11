Росіяни запускали по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників

У ніч на 11 квітня Повітряні сили повідомили про зліт бортів російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Зафіксовано виліт близько 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область, рф), рухаються у напрямку пускових рубежів.

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Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 03.40".

Оновлено: О 3:49 Повітряні сили повідомили, що стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили маневр у районі пускових рубежів.

Дослівно: "Імовірні пуски крилатих ракет.

ВІДЕО ДНЯ

Якщо пуски реальні, розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 04.15-04.30.

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".

3:58: "Ракетна небезпека в південних та східних областях.

Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС".

4:02: "За уточненими даними у повітрі близько дев'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС".

Деталі: О 4:57 Повітряні сили повідомили про ракету в напрямку Миргорода.

Дослівно ПС о 4:59: "Ракети в Запорізькій області, курс північно-західний".

5:00: "Дніпро - в укриття!"

5:01: "Харків - ракета у вашому напрямку!"

5:05: "Ракети заходять з Чернігівської області, курс південно-західний".

5:09: "Ракети з Чернігівщини, курсом на Київщину".

5:18: "Ракети в північній частині Київщини, курс західний".

5:22: "Ракети з Сумської області курсом на захід.

Ракети на півночі Київщини змінили курс на південно-західний".

"Ракета з Сумської області, курсом на Полтавщину".

5:28: "Ракети через Коростенський район Житомирської області, курс південно-західний".

5:31: "Ракети в південній частині Чернігівської області, курс західний".

5:37: "Ракети з Житомирщини заходять в повітряний простір Рівненщини, Вінниччини та Хмельниччини. Курс західний.

Ракети в районі Борисполя, курс західний".

5:41: "Ракети на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс південно-західний".

5:44: "Ракета північніше Рівного, курс західний".

5:49: "Ракети в Кам'янець-Подільському районі Хмельноцької області, курс західний".

"Ракети у Волинській області, змінюють курс на Львівщину".

5:52: "Ракети заходять у повітряний простір Івано-Франківської області, курс західний.

Ракети західніше Луцька змінюють курс на Львівщину".

5:57: "Аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Рівного".

5:58: "Повторні пуски Кинджалів".

"Кинджал в напрямку Києва".

5:59: "Кинджал в напрямку західних областей".

6:01: "Аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" в напрямку Львова".

6:03: "Ракети в напрямку Стрия".

6:06: "Повторні пуски "Кинджалів".

Оновлено: О 6:49 почалися відбої тривоги по областях.