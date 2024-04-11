Россияне запускали по Украине ракеты со стратегических бомбардировщиков

В ночь на 11 апреля Воздушные силы сообщили о взлете бортов российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Зафиксирован вылет около 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область, рф), движутся в направлении пусковых рубежей.

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Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 03.40".

Обновлено: В 3:49 Воздушные силы сообщили, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили маневр в районе пусковых рубежей.

Дословно: "Вероятные пуски крылатых ракет.

ВИДЕО ДНЯ

Если пуски реальные, расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 04.15-04.30.

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги".

3:58: "Ракетная опасность в южных и восточных областях.

Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС".

4:02: "По уточненным данным в воздухе около девяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС".

Детали: В 4:57 Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Миргорода.

Дословно ВС в 4:59: "Ракеты в Запорожской области, курс северо-западный".

5:00: "Днепр - в укрытие!"

5:01: "Харьков - ракета в вашем направлении!"

5:05: "Ракеты заходят из Черниговской области, курс юго-западный".

5:09: "Ракеты из Черниговской области, курсом на Киевскую область".

5:18: "Ракеты в северной части Киевщины, курс западный".

5:22: "Ракеты из Сумской области курсом на запад.

Ракеты на севере Киевщины изменили курс на юго-западный".

"Ракета из Сумской области, курсом на Полтавщину".

5:28: "Ракеты через Коростенский район Житомирской области, курс юго-западный".

5:31: "Ракеты в южной части Черниговской области, курс западный".

5:37: "Ракеты с Житомирщины заходят в воздушное пространство Ровенской, Винницкой и Хмельницкой областей. Курс западный.

Ракеты в районе Борисполя, курс западный".

5:41: "Ракеты на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс юго-западный".

5:44: "Ракета севернее Ровно, курс западный".

5:49: "Ракеты в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области, курс западный".

"Ракеты в Волынской области, меняют курс на Львовскую область".

5:52: "Ракеты заходят в воздушное пространство Ивано-Франковской области, курс западный.

Ракеты западнее Луцка меняют курс на Львовскую область".

5:57: "Аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" в направлении Ровно".

5:58: "Повторные пуски Кинжалов".

"Кинжал в направлении Киева".

5:59: "Кинжал в направлении западных областей".

6:01: "Аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" в направлении Львова".

6:03: "Ракеты в направлении Стрыя".

6:06: "Повторные пуски "Кинжалов".

Обновлено: В 6:49 начались отбои тревоги по областям.