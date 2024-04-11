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У Кривому Розі стався вибух у квартирі: під завалами шукають людей

Ірина БалачукЧетвер, 11 квітня 2024, 08:17
У Кривому Розі стався вибух у квартирі: під завалами шукають людей
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Вночі у Кривому Розі стався вибух в одній з квартир у 9-поверховому житловому будинку − зруйновані перекриття між 3 поверхами, постраждали 7 мешканців, триває розбір завалів, під ними можуть бути люди, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Джерело: Вілкул у Telegram

Пряма мова голова Ради оборони Кривого Рогу: "Вночі в Довгинцівському районі на вулиці 21-ї Бригади НГУ стався вибух у квартирі на 4 поверсі дев'ятиповерхового будинку, не пов'язаний із бойовими діями. Причини вибуху встановлюються. Пожежа, що виникла, була ліквідована. Зруйновано перекриття між 3 та 4, 4 та 5 поверхами будинку. Постраждали 7 людей, 2 з них госпіталізовано, стан середньої важкості".

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Деталі: Вілкул додав, що розбір завалів триває − можливо, під завалами ще є постраждалі.

"Задіяні всі оперативні та комунальні служби міста. О 6 ранку розгорнуто штаб у школі №128, куди можуть звертатися мешканці постраждалих квартир, буде проводитися видача будматеріалів", − заявив чиновник.

Теми: Кривий Рігвибух
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