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В Кривом Роге произошел взрыв в квартире: под завалами ищут людей

Ирина БалачукЧетверг, 11 апреля 2024, 08:17
В Кривом Роге произошел взрыв в квартире: под завалами ищут людей
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Ночью в Кривом Роге произошел взрыв в одной из квартир в 9-этажном жилом доме − разрушены перекрытия между 3 этажами, пострадали 7 жителей, продолжается разбор завалов, под ними могут быть люди, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Источник: Вилкул в Telegram

Прямая речь главы Совета обороны Кривого Рога: "Ночью в Долгинцевском районе на улице 21-й Бригады НГУ произошел взрыв в квартире на 4 этаже девятиэтажного дома, не связанный с боевыми действиями. Причины взрыва устанавливаются. Возникший пожар был ликвидирован. Разрушены перекрытия между 3 и 4, 4 и 5 этажами дома. Пострадали 7 человек, 2 из них госпитализированы, состояние средней тяжести".

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Детали: Вилкул добавил, что разбор завалов продолжается − возможно, под завалами еще есть пострадавшие.

"Задействованы все оперативные и коммунальные службы города. В 6 утра развернут штаб в школе №128, куда могут обращаться жители пострадавших квартир, будет проводиться выдача стройматериалов", − заявил чиновник.

Темы: Кривой Рогвзрыв
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