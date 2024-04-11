ДБР та СБУ прийшли з обшуками до керівника антикорупційного центру в Харкові: чому це сталося

Державне бюро розслідувань та оперативники Служби безпеки України провели обшуки в керівника Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха. У ДБР кажуть про розслідування зловживань під час зарахування на службу військовослужбовців.

Джерело: Харківський антикорупційний центр, Дмитро Булах у Facebook, ДБР у коментарі УП

Дослівно антикорупційний центр: "ДБР та оперативники СБУ прийшли з обшуками до керівника Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха, який зараз є військовослужбовцем Нацгвардії. Маючи на руках ухвалу суду про проведення обшуків, вони з'явилися за місцем проживання ти вимагали надати відомості, пов'язані з проходженням військової служби".

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Деталі: Сам Булах повідомив, що за результатами обшуку в нього вилучили мобільний телефон. Активіст вважає ці слідчі дії політичним замовленням.

При цьому зазначає, що "бойову" зарплатню за місцем служби не отримував, та посвідчення учасника бойових дій не має.

"Українська правда" звернулася за коментарем до Служби безпеки України, ДБР та Нацгвардії.

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Станом на час публікації новини в ДБР УП повідомили, що їхні працівники за матеріалами СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом можливих зловживань під час зарахування на службу військовослужбовців.

У межах цього розслідування працівники Бюро з’ясовують можливе перевищення повноважень командуванням однієї з військових частин Нацгвардії, яка дислокується на Харківщині.

Дослівно: "10 квітня 2024 року ДБР та СБУ провели слідчі дії у вказаній військовій частині та за місцем проживання одного з фігурантів, який є представником антикорупційної громадської організації.

Зазначаємо, що кримінальне провадження, відкрите за матеріалами СБУ ще у серпні 2023 року, жодним чином не стосується діяльності громадської організації. Під час обшуків речі, які стосуються діяльності ГО не вилучалися.

ДБР наголошує, що всі процесуальні дії відбуваються виключно в межах закону і будь-які спекуляції на такій темі не є доречними".