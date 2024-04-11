Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДБР та СБУ прийшли з обшуками до керівника антикорупційного центру в Харкові: чому це сталося

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 квітня 2024, 09:52
ДБР та СБУ прийшли з обшуками до керівника антикорупційного центру в Харкові: чому це сталося
Дмитро Булах. фото з Facebook

Державне бюро розслідувань та оперативники Служби безпеки України провели обшуки в керівника Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха. У ДБР кажуть про розслідування  зловживань під час зарахування на службу військовослужбовців.

Джерело: Харківський антикорупційний центр, Дмитро Булах у Facebook, ДБР у коментарі УП

Дослівно антикорупційний центр: "ДБР та оперативники СБУ прийшли з обшуками до керівника Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха, який зараз є військовослужбовцем Нацгвардії. Маючи на руках ухвалу суду про проведення обшуків, вони з'явилися за місцем проживання ти вимагали надати відомості, пов'язані з проходженням військової служби".

Реклама:

Деталі: Сам Булах повідомив, що за результатами обшуку в нього вилучили мобільний телефон. Активіст вважає ці слідчі дії політичним замовленням.

При цьому зазначає, що "бойову" зарплатню за місцем служби не отримував, та посвідчення учасника бойових дій не має.

"Українська правда" звернулася за коментарем до Служби безпеки України, ДБР та Нацгвардії.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на час публікації новини в ДБР УП повідомили, що їхні працівники за матеріалами СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом можливих зловживань під час зарахування на службу військовослужбовців.

У межах цього розслідування працівники Бюро з’ясовують можливе перевищення повноважень командуванням однієї з військових частин Нацгвардії, яка дислокується на Харківщині.

Дослівно: "10 квітня 2024 року ДБР та СБУ провели слідчі дії у вказаній військовій частині та за місцем проживання одного з фігурантів, який є представником антикорупційної громадської організації.

Зазначаємо, що кримінальне провадження, відкрите за матеріалами СБУ ще у серпні 2023 року, жодним чином не стосується діяльності громадської організації. Під час обшуків речі, які стосуються діяльності ГО не вилучалися.

ДБР наголошує, що всі процесуальні дії відбуваються виключно в межах закону і будь-які спекуляції на такій темі не є доречними".

Теми: обшукиХарківДБРСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський підписав закон про зміни умов мобілізації

Помер письменник і громадський діяч Дмитро Капранов

Франція вирішила запросити РФ на ювілей висадки союзників у Нормандії – ЗМІ

Китай хоче мирної конференції для врегулювання війни, але за спільної участі Росії і України

На війні загинув мер Лебедина Сумської області Бакликов

фотоУ Копенгагені масштабна пожежа охопила будівлю історичної біржі

Усі новини...
обшуки
"Фітнестренерка на мільярд": НАБУ провело обшуки в ексголови Дніпропетровської ОВА – джерела
У Польщі тривають десятки обшуків: прийшли і до ексміністра юстиції
У компанії-виробника військового спорядження "Балістика" проходять обшуки
Останні новини
18:17
Путіну і Зеленському в Молдові довіряють однаково - опитування
18:11
Спорт, ймовірно, зменшує кількість стресу: це відображається на здоров'ї серця та психіці
18:02
У Франції кажуть, що дійсно покличуть РФ на річницю висадки в Нормандії, але не Путіна
18:00
У МВФ очікують зростання ВВП України цьогоріч на 3,2%
17:50
Корнієнко: Чутки, що деякі нардепи хочуть скласти мандат, є, але заяв немає
17:41
Україні відомо про насильницькі зникнення 2 тисяч літніх людей – представник ГУР
17:27
НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого
17:15
Ексдружина Боголюбова намагається відсудити у ПриватБанку понад 700 мільйонів
17:10
"Дискримінує жінок": у Британії рентгенологи виступили проти оподаткування бюстгальтерів
17:06
Росіяни з лівого берега б'ють по Херсону – МВА
Усі новини...
Реклама: