ГБР и СБУ пришли с обысками к руководителю антикорцентра в Харькове: почему это произошло

Государственное бюро расследований и оперативники Службы безопасности Украины провели обыски у руководителя Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха. В ГБР говорят о расследовании злоупотреблений при зачислении на службу военнослужащих.

Источник: Харьковский антикоррупционный центр, Дмитрий Булах в Facebook, ГБР в комментарии УП

Дословно антикоррупционный центр: "ГБР и оперативники СБУ пришли с обысками к руководителю Харьковского антикоррупционного центра Дмитрию Булаху, который сейчас является военнослужащим Нацгвардии. Имея на руках решение суда о проведении обысков, они явились по месту жительства и требовали предоставить сведения, связанные с прохождением военной службы".

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Детали: Сам Булах сообщил, что по результатам обыска у него изъяли мобильный телефон. Активист считает эти следственные действия политическим заказом.

При этом отмечает, что "боевую" зарплату по месту службы не получал, и удостоверение участника боевых действий не имеет.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в Службу безопасности Украины, ГБР и Нацгвардию.

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По состоянию на время публикации новости в ГБР УП сообщили, что их сотрудники по материалам СБУ открыли уголовное производство по факту возможных злоупотреблений при зачислении на службу военнослужащих.

В рамках этого расследования работники Бюро выясняют возможное превышение полномочий командованием одной из воинских частей Нацгвардии, которая дислоцируется на Харьковщине.

Дословно: "10 апреля 2024 года ГБР и СБУ провели следственные действия в указанной воинской части и по месту жительства одного из фигурантов, который является представителем антикоррупционной общественной организации.

Отмечаем, что уголовное производство, открытое по материалам СБУ еще в августе 2023 года, никоим образом не касается деятельности общественной организации. Во время обысков вещи, касающиеся деятельности ОО не изымались.

ГБР отмечает, что все процессуальные действия происходят исключительно в рамках закона и любые спекуляции на такой теме не уместны".