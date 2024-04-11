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Депутат, який підірвав гранати на засіданні сільради на Закарпатті, постане перед судом

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 квітня 2024, 10:40
Депутат, який підірвав гранати на засіданні сільради на Закарпатті, постане перед судом
НАСЛІДКИ ПІДРИВУ ГРАНАТИ ДЕПУТАТОМ У СЕЛІ КЕРЕЦЬКИ, ФОТО ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ

Служба безпеки України завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо депутата Керецьківської сільської ради Сергія Батрина, який вчинив теракт у будівлі держустанови.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: 15 грудня 2023 року чоловік підірвав у сесійній залі Керецьківської сільради Хустського району Закарпаття три бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1.

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Унаслідок вибухів 26 громадян включно з самим Батриним отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. Двоє поранених – згодом померли (один чоловік помер наступного дня після інциденту, інший – через місяць).

За даними слідства, у той день фігурант намагався вплинути на ухвалення рішень із кадрових та бюджетних питань, які приймало керівництво громади.

Однак, не досягнувши "бажаного" результату, він ненадовго залишив приміщення сесійної зали, щоб привести вибухові боєприпаси в бойову готовність.

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Повернувшись назад, зловмисник дістав їх із кишень куртки та почергово кинув на підлогу приміщення, де перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради.

Встановлено, що до цього чоловік готувався заздалегідь – пошуком гранат займався протягом кількох місяців та придбав їх у невстановленої особи. Дві осколкові наступальні гранати РГД-5 та ручну осколкову оборонну гранату Ф-1 протягом певного часу Батрин зберігав за місцем свого проживання у селі Кушниця.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки скерували до суду обвинувачення на підривника за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людей);
  • ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Зловмисник перебуває під вартою.

Також внаслідок теракту було завдано майнову шкоду Керецьківській сільській раді. Для її відшкодування сільрада вже заявила до обвинуваченого цивільний позов, додають у прокуратурі.

Теми: тероризмЗакарпаттяСБУОфіс генпрокурора
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