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Депутат, который взорвал гранаты на заседании сельсовета на Закарпатье, предстанет перед судом

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 апреля 2024, 10:40
Депутат, который взорвал гранаты на заседании сельсовета на Закарпатье, предстанет перед судом
ПОСЛЕДСТВИЯ ПОДРЫВА ГРАНАТЫ ДЕПУТАТОМ В СЕЛЕ КЕРЕЦКИ, ФОТО ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Служба безопасности Украины завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении депутата Керецковского сельского совета Сергея Батрина, который совершил теракт в здании госучреждения.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: 15 декабря 2023 года мужчина взорвал в сессионном зале Керецковского сельсовета Хустского района Закарпатья три боевые осколочные гранаты РГД-5 и Ф-1.

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В результате взрывов 26 граждан, включая самого Батрина, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Двое раненых - впоследствии умерли (один человек умер на следующий день после инцидента, другой - через месяц).

По данным следствия, в тот день фигурант пытался повлиять на принятие решений по кадровым и бюджетным вопросам, которые принимало руководство общины.

Однако, не достигнув "желаемого" результата, он ненадолго покинул помещение сессионного зала, чтобы привести взрывные боеприпасы в боевую готовность.

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Вернувшись обратно, злоумышленник достал их из карманов куртки и поочередно бросил на пол помещения, где находился почти полный состав депутатского корпуса сельсовета.

Установлено, что к этому мужчина готовился заранее - поиском гранат занимался в течение нескольких месяцев и приобрел их у неустановленного лица. Две осколочные наступательные гранаты РГД-5 и ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1 в течение определенного времени Батрин хранил по месту своего проживания в селе Кушница.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности направили в суд обвинение на подрывника по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель людей);

- ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

Злоумышленник находится под стражей.

Также в результате теракта был нанесен имущественный ущерб Керецковскому сельскому совету. Для его возмещения сельсовет уже заявил к обвиняемому гражданский иск, добавляют в прокуратуре.

Темы: терроризмЗакарпатьеСБУОфис генпрокурора
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