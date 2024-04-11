Чмут: Неефективна країна ніколи не переможе тоталітарну вертикаль і 150 мільйонів людей

Керівник благодійного фонду України "Повернись живим" військовий експерт Тарас Чмут вважає, що держава має йти на непопулярні кроки, аби перемогти такого ворога як Російська Федерація.

Джерело: Чмут в інтерв'ю "Українській правді"

Деталі: Журналіст УП поцікавився, як вплине на ситуацію із мобілізацією закон, що зменшує призовний вік з 27 до 25 років, підписаний президентом Зеленським. Експерт зазначив, що цього, на його думку, недостатньо.

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Пряма мова: "Важко сказати... Я зараз скажу жахливу фразу, після якої це інтерв'ю дуже змінить все навколо. Але, на мою думку, мобілізація має відбуватися з 20 років уже. Ми занадто багато втратили часу.

Якщо ми хочемо вижити як країна, ми маємо повернутися до війни обличчям, прийняти її як реальність і почати з цим щось робити. Бо інакше – все даремно, сотні тисяч людей, які загинули, які скалічені, які гинуть сьогодні, поки ми тут балакаємо. Воно все даремно.

Зараз ми неефективні. Неефективна країна ніколи не переможе тоталітарну, авторитарну жорстку вертикаль сили і примусу, в якої є ще і 150 мільйонів людей і величезні кошти".

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Деталі: Журналіст поставив уточнююче запитання, чи є сенс зменшувати вік так кардинальрно, адже зараз головком Олександр Сирський проводить аудит Сил оборони. Крім ого офіційні особи виявили, що далеко не всі, хто служить в Силах оборони, брали участь у бойових діях.

Пряма мова: "Так не всі мають брати участь в бойових діях.

Чому ремонтник "Хамера" має брати участь в бойових діях? Його задача – ремонтувати пошкоджені машини. Він не має брати участь в бойових діях.

Чому оператор радіостанції РЕР має брати участь в бойових діях? Він не має сидіти в окопі, він має робити те, що він робить.

Це не значить, що кожен військовослужбовець цієї армії має сидіти в окопі...

Головна інспекція Міністерства оборони працює, переглядають, хто і де є. Але ми не знайдемо внутрішні резерви для того, щоб доукомплектувати частини хоча б до рівня 80%, ми не знайдемо внутрішній резерв для того, щоб провести нормальну ротацію для тих, хто зараз воює хоча б на рівні бригад по відведенню в тил на декілька місяців.

Я вже не кажу про ротацію і демобілізацію тих, хто воює.

Давай ще раз повернемося до початку. 25 років – о’кей, але вже пізно. Нам треба приймати непопулярні рішення або в майбутньому нас чекаютимуть ще більші проблеми".