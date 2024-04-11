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Чмут: Неэффективная страна никогда не победит тоталитарную вертикаль и 150 миллионов человек

Роман Кравец, Валентина РоманенкоЧетверг, 11 апреля 2024, 11:56
Чмут: Неэффективная страна никогда не победит тоталитарную вертикаль и 150 миллионов человек
фото Назария Мазылюка

Руководитель благотворительного фонда Украины "Повернись живим" военный эксперт Тарас Чмут считает, что государство должно идти на непопулярные шаги, чтобы победить такого врага как Российская Федерация.

Источник: Чмут в интервью "Украинской правде"

Детали: Журналист УП поинтересовался, как повлияет на ситуацию с мобилизацией закон, уменьшающий призывной возраст с 27 до 25 лет, подписанный президентом Зеленским. Эксперт отметил, что этого, по его мнению, недостаточно.

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Прямая речь: "Трудно сказать... Я сейчас скажу ужасную фразу, после которой это интервью очень изменит все вокруг. Но, по моему мнению, мобилизация должна происходить с 20 лет уже. Мы слишком много потеряли времени.

Если мы хотим выжить как страна, мы должны повернуться к войне лицом, принять ее как реальность и начать с этим что-то делать. Иначе - все зря, сотни тысяч людей, которые погибли, которые искалечены, которые погибают сегодня, пока мы здесь говорим. Оно все зря.

Сейчас мы неэффективны. Неэффективная страна никогда не победит тоталитарную, авторитарную жесткую вертикаль силы и принуждения, у которой есть еще и 150 миллионов человек и огромные средства".

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Детали: Журналист задал уточняющий вопрос, есть ли смысл уменьшать возраст так кардинально, ведь сейчас главком Александр Сырский проводит аудит Сил обороны. Кроме ого официальные лица обнаружили, что далеко не все, кто служит в Силах обороны, участвовали в боевых действиях.

Прямая речь: "Да не все должны участвовать в боевых действиях.

Почему ремонтник "Хамера" должен участвовать в боевых действиях? Его задача - ремонтировать поврежденные машины. Он не должен участвовать в боевых действиях.

Почему оператор радиостанции РЭР должен участвовать в боевых действиях? Он не должен сидеть в окопе, он должен делать то, что он делает.

Это не значит, что каждый военнослужащий этой армии должен сидеть в окопе...

Главная инспекция Министерства обороны работает, просматривают, кто и где есть. Но мы не найдем внутренние резервы для того, чтобы доукомплектовать части хотя бы до уровня 80%, мы не найдем внутренний резерв для того, чтобы провести нормальную ротацию для тех, кто сейчас воюет хотя бы на уровне бригад по отводу в тыл на несколько месяцев.

Я уже не говорю о ротации и демобилизации тех, кто воюет.

Давай еще раз вернемся к началу. 25 лет - о'кей, но уже поздно. Нам надо принимать непопулярные решения или в будущем нас будут ждать еще большие проблемы".

Темы: мобилизациявойна
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