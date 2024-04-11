У Києві нові температурні рекорди: на 12 градусів вище за кліматичну норму

10 квітня у Києві зафіксували нові температурні рекорди: на 12 градусів вище за кліматичну норму

У Києві 10 квітня зафіксували рекордні значення як мінімальної, так і максимальної температури повітря для цього дня.

Джерело: повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського

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Деталі: Зокрема мінімальна температура повітря у Києві 10 квітня не опустилася нижче 14,1°С. Попереднє рекордне значення 2016 року перевищено на 1,3°С. Максимальна температура досягла 26°С, що на 1,9°С вище попереднього рекордного показника 1973 року.

Середньодобова температура виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 20,6°С. Вона перевищила кліматичну норму – на 12,1°С.