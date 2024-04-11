В Киеве новые температурные рекорды: на 12 градусов выше климатической нормы
Четверг, 11 апреля 2024, 12:02
В Киеве 10 апреля зафиксировали рекордные значения как минимальной, так и максимальной температуры воздуха для этого дня.
Источник: сообщение Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского
Детали: В частности минимальная температура воздуха в Киеве 10 апреля не опустилась ниже 14,1°С. Предыдущее рекордное значение 2016 года превышено на 1,3°С. Максимальная температура достигла 26°С, что на 1,9°С выше предыдущего рекордного показателя 1973 года.
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Среднесуточная температура оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 20,6°С. Она превысила климатическую норму - на 12,1°С.