Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве новые температурные рекорды: на 12 градусов выше климатической нормы

Александр ШумилинЧетверг, 11 апреля 2024, 12:02
В Киеве новые температурные рекорды: на 12 градусов выше климатической нормы
Фото: Getty Images

В Киеве 10 апреля зафиксировали рекордные значения как минимальной, так и максимальной температуры воздуха для этого дня.

Источник: сообщение Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского

Детали: В частности минимальная температура воздуха в Киеве 10 апреля не опустилась ниже 14,1°С. Предыдущее рекордное значение 2016 года превышено на 1,3°С. Максимальная температура достигла 26°С, что на 1,9°С выше предыдущего рекордного показателя 1973 года.

Реклама:

Среднесуточная температура оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 20,6°С. Она превысила климатическую норму - на 12,1°С.

Темы: погодаКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский подписал закон об изменениях условий мобилизации

Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Франция решила пригласить РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии - СМИ

Китай хочет мирной конференции для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины

На войне погиб мэр Лебедина Сумской области Баклыков

фотоВ Копенгагене масштабный пожар охватил здание исторической биржи

Все новости...
погода
В РФ продолжает затапливать Оренбург и область: в Кремле говорят, что прогнозы неутешительны
В Украине будет сухо и тепло, только в Карпатах небольшой дождь
В Украине прогнозируют до 25 тепла
Последние новости
18:32
Движение "ЧЕСНО": За прошлый год в Украине засудили более 300 предателей
18:17
Путину и Зеленскому в Молдове доверяют одинаково - опрос
18:11
Спорт, вероятно, уменьшает количество стресса: это отражается на здоровье сердца и психике
18:02
Во Франции говорят, что действительно позовут РФ на годовщину высадки в Нормандии, но не Путина
18:00
В МВФ ожидают роста ВВП Украины в этом году на 3,2%
17:50
Корниенко: Слухи, что некоторые нардепы хотят сложить мандат, есть, но заявлений нет
17:41
Украине известно о насильственных исчезновениях 2 тысяч пожилых людей – представителе ГУР
17:27
НАБУ объявило в розыск Гладковского-старшего
17:15
Экс-жена Боголюбова пытается отсудить у ПриватБанка более 700 миллионов
17:10
"Дискриминирует женщин": в Британии рентгенологи выступили против налогообложения бюстгальтеров
Все новости...
Реклама: