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Допомагав РФ викрадати українців: на Харківщині затримали "помічника" гауляйтера 

Анастасія ПроцЧетвер, 11 квітня 2024, 14:24
Допомагав РФ викрадати українців: на Харківщині затримали помічника гауляйтера 
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали 46-річного мешканця селища Козача Лопань, який під час окупації Харківщини був  "помічником" місцевого гауляйтера та допомагав росіянам викрадати українців і грабувати їхнє майно.

Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства,  під час російської окупації селища Козача Лопань безробітний місцевий мешканець добровільно став "помічником" місцевого гауляйтера.

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Чоловік брав участь у викраденні жителів громади та грабував їхнє майно.  У першу чергу він здавав родини колишніх військовослужбовців та посадовців правоохоронних органів. Повідомляється, що окупанти вдиралися до будинків людей та, погрожуючи розстрілом, вивозили їх до російської катівні. 

Під час таких "нальотів" загарбники разом зі своїм поплічником розграбовували оселі. Більшу частину викраденого, зокрема комп’ютерну та побутову техніку, загарбники відправляли до Росії. Зазначається, що після деокупації регіону зловмисник залишився у селищі, де намагався "залягти на дно" та майже не виходив з будинку.

Правоохоронці повідомили чоловіку підозру за статтею про пособництво державі-агресору. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

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Теми: СБУХарківська областьокупація
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