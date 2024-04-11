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Помогал РФ похищать украинцев: на Харьковщине задержали "помощника" гауляйтера

Анастасия ПроцЧетверг, 11 апреля 2024, 14:24
Помогал РФ похищать украинцев: на Харьковщине задержали помощника гауляйтера
Фото: СБУ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали 46-летнего жителя поселка Казачья Лопань, который во время оккупации Харьковщины был "помощником" местного гауляйтера и помогал россиянам похищать украинцев и грабить их имущество.

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, во время российской оккупации поселка Казачья Лопань безработный местный житель добровольно стал "помощником" местного гауляйтера.

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Мужчина участвовал в похищении жителей общины и грабил их имущество.  В первую очередь он сдавал семьи бывших военнослужащих и должностных лиц правоохранительных органов. Сообщается, что оккупанты врывались в дома людей и, угрожая расстрелом, вывозили их в российские застенки. 

Во время таких "налетов" захватчики вместе со своим соратником разграбляли дома. Большую часть похищенного, в частности компьютерную и бытовую технику, захватчики отправляли в Россию. Отмечается, что после деоккупации региона злоумышленник остался в поселке, где пытался "залечь на дно" и почти не выходил из дома.

Правоохранители сообщили мужчине подозрение по статье о пособничестве государству-агрессору. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

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Темы: СБУХарьковская областьоккупация
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