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Киян та мешканців області попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 квітня 2024, 15:30
Киян та мешканців області попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
ілюстративне фото з відкритих джерел

В Києві та області 12–14 квітня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Джерело: Український гідрометцентр, КМДА

Деталі: Так на 12 квітня синоптики прогнозують температуру 17-19° вдень, 10-12° вночі; на 13 квітня 16-18° вдень, 8-10° вночі; на 14 квітня 18-20° вдень, 8-10° вночі.

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Такі погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання, зазначають синоптики.

 

Киян і гостей столиці просять не розводити вогнища в непристосованих для цього місцях, дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування, зокрема, на заплавах річок і присадибних ділянках, не спалювати стерню, сміття та залишки рослинності.

Окремо наголошується, що на період дії воєнного стану заборонено відвідувати ліси у Києві, а також в’їжджати до них транспортними засобами та іншою технікою.

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Теми: погодаКиївКиївська область
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