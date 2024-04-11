Киян та мешканців області попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

В Києві та області 12–14 квітня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Джерело: Український гідрометцентр, КМДА

Деталі: Так на 12 квітня синоптики прогнозують температуру 17-19° вдень, 10-12° вночі; на 13 квітня 16-18° вдень, 8-10° вночі; на 14 квітня 18-20° вдень, 8-10° вночі.

Реклама:

Такі погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання, зазначають синоптики.

Киян і гостей столиці просять не розводити вогнища в непристосованих для цього місцях, дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування, зокрема, на заплавах річок і присадибних ділянках, не спалювати стерню, сміття та залишки рослинності.

Окремо наголошується, що на період дії воєнного стану заборонено відвідувати ліси у Києві, а також в’їжджати до них транспортними засобами та іншою технікою.