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Киевлян и жителей области предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 апреля 2024, 15:30
Киевлян и жителей области предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
иллюстративное фото из открытых источников

В Киеве и области 12-14 апреля ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Источник: Украинский гидрометцентр, КГГА

Детали: Так на 12 апреля синоптики прогнозируют температуру 17-19° днем, 10-12° ночью; на 13 апреля 16-18° днем, 8-10° ночью; на 14 апреля 18-20° днем, 8-10° ночью.

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Такие погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, отмечают синоптики.

 

Киевлян и гостей столицы просят не разводить костры в неприспособленных для этого местах, соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания, в частности, на поймах рек и приусадебных участках, не сжигать стерню, мусор и остатки растительности.

Отдельно отмечается, что на период действия военного положения запрещено посещать леса в Киеве, а также въезжать в них транспортными средствами и другой техникой.

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Темы: погодаКиевКиевская область
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