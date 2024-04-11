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На Закарпатті чоловіки хотіли перетнути кордон з документами "Червоного Хреста"

Тетяна ОлійникЧетвер, 11 квітня 2024, 19:15
На Закарпатті чоловіки хотіли перетнути кордон з документами Червоного Хреста
Фото - Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Прикордонники зупинили на Закарпатті п’ятьох громадян України, які прагнули перетнути кордон з фальшивими документами організації "Червоний Хрест".

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у Facebook

Дослівно: "У ході реалізації інформації, наданої оперативниками загону, на контрольному посту неподалік кордону з Румунією наряд відділення "Хижа" зупинив для перевірки п’ятьох чоловіків.

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Двоє жителів Донеччини та троє вихідців з Київщини, Херсонщини і Миколаївщини повідомили, що їдуть в пункт пропуску "Дякове" з метою перетину кордону з Румунією. Як підставу для виїзду за кордон у період дії правового режиму воєнного стану чоловіки надали волонтерські посвідчення та сказали, що прямують за гуманітарною допомогою".

Деталі: Втім під час перевірки документів прикордонники виявили, що посвідчення підроблені.

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Чоловіків передали співробітникам Національної поліції за фактом виявлення ознак злочинів, передбачених ст. 358, 332 та 445 ККУ.

Теми: Закарпаттякордон
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