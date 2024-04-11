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На Закарпатье мужчины хотели пересечь границу с документами "Красного Креста"

Татьяна ОлейникЧетверг, 11 апреля 2024, 19:15
На Закарпатье мужчины хотели пересечь границу с документами Красного Креста
Фото - Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Пограничники остановили в Закарпатье пятерых граждан Украины, которые стремились пересечь границу с фальшивыми документами организации "Красный Крест".

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook

Дословно: "В ходе реализации информации, предоставленной оперативниками отряда, на контрольном посту вблизи границы с Румынией наряд отделения "Хищника" остановил для проверки пятерых мужчин.

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Двое жителей Донбасса и трое выходцев из Киевской, Херсонской и Николаевской сообщили, что едут в пункт пропуска "Дьяково" с целью пересечения границы с Румынией. Как основание для выезда за границу в период действия правового режима военного положения мужчины предоставили волонтерские удостоверения и сказали, что следуют за гуманитарной помощью".

Детали: Впрочем, во время проверки документов пограничники обнаружили, что удостоверения поддельные.

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Мужчин передали сотрудникам Национальной полиции по факту выявления признаков преступлений, предусмотренных ст. 358, 332 и 445 УКУ.

Темы: Закарпатьеграница
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