Новий закон про мобілізацію. Демобілізації не буде? Наслідки ударів РФ по ТЕС / ТОК-ШОУ УП

Незабаром новий випуск ТОК-ШОУ "Українська правда"

Говоритимемо про прийнятий закон про мобілізацію. Що зміниться для чинних військовослужбовців, як каратимуть ухилянтів та чому прибрали демобілізацію?

Також про удари по енергетичній інфраструктурі. Війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС та вдарили по ТЕС в Сумах. У "Центенерго" заявили що знищено всю нашу генерацію.

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Гості студії:

- Олексій Гончаренко, народний депутат, фракція "Європейська солідарність"

- Мар’яна Безугла, народна депутатка фракція "Слуга народу", заступниця голови комітету ВРУ з нацбезпеки і оборони

- Марія Берлінська, засновниця ГО "Центр підтримки аеророзвідки"

- Олександр Алфьоров, офіцер Третьої окремої штурмової бригади

- Юрій Федоренко, командир батальйону ударник БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр

- Андрій Гота, голова наглядової ради ПАТ "Центренерго"

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