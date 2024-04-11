Новый закон о мобилизации. Демобилизации не будет? Последствия ударов РФ по ТЭС / ТОК-ШОУ УП
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Будем говорить о принятом законе о мобилизации. Что изменится для действующих военнослужащих, как будут наказывать уклонистов и почему убрали демобилизацию?
Также об ударах по энергетической инфраструктуре. Войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС и ударили по ТЭС в Сумах. В "Центэнерго" заявили, что уничтожена вся наша генерация.
Гости студии:
– Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
- Марьяна Безуглая, народный депутат фракция "Слуга народа", заместитель председателя комитета ВРУ по нацбезопасности и обороне
- Мария Берлинская, основательница ОО "Центр поддержки аэроразведки"
– Александр Алферов, офицер Третьей отдельной штурмовой бригады
- Юрий Федоренко, командир батальона ударник БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр
- Андрей Гота, председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго"
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