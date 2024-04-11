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Боррель хоче від міністрів ЄС "сміливих рішень" для України: Словами Путіна не зупинити

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 11 квітня 2024, 21:12
Боррель хоче від міністрів ЄС сміливих рішень для України: Словами Путіна не зупинити
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що чекає на "сміливі рішення" для України від спільної зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країни ЄС 22 квітня, зокрема, щодо розширення військової підтримки України.

Джерело: Боррель у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Одними словами Путіна не зупинити. Ми повинні надати більше військової підтримки. Сьогодні я написав міністрам закордонних справ і оборони ЄС перед засіданням Ради закордонних справ 22 квітня. Ми повинні прискорити і розширити військову підтримку України".

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Деталі: При цьому головний дипломат ЄС нагадав, що напередодні Росія знову варварськи вдарила по українському населенню та критичній інфраструктурі.

Він додав, що ЄС має надати Україні системи протиповітряної оборони для перехоплення російських ракет, захисту міст та критичної інфраструктури. 

"Україні потрібні ракетні батареї "земля-повітря". Ми багато робимо. 31 мільярд євро на військову допомогу Україні, і ми підтримуємо нашу оборонну промисловість для збільшення виробництва ракет і боєприпасів у Європі. Ми зробимо більше", – пообіцяв Боррель.

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"Я очікую сміливих рішень на спільній зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС 22 квітня з Дмитром Кулебою та Рустемом Умеровим. ЄС підтримає Україну всіма силами", додав він.

Передісторія:

Теми: ЄСдопомога Українівійна
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