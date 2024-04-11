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Боррель хочет от министров ЕС "смелых решений" для Украины: Словами Путина не остановить

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 11 апреля 2024, 21:12
Боррель хочет от министров ЕС смелых решений для Украины: Словами Путина не остановить
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ждет "смелых решений" для Украины от совместной встречи министров иностранных дел и обороны страны ЕС 22 апреля, в частности, относительно расширения военной поддержки Украины.

Источник: Боррель в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Одними словами Путина не остановить. Мы должны предоставить больше военной поддержки. Сегодня я написал министрам иностранных дел и обороны ЕС перед заседанием Совета иностранных дел 22 апреля. Мы должны ускорить и расширить военную поддержку Украины".

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Детали: При этом главный дипломат ЕС напомнил, что накануне Россия снова варварски ударила по украинскому населению и критической инфраструктуре.

Он добавил, что ЕС должен предоставить Украине системы противовоздушной обороны для перехвата российских ракет, защиты городов и критической инфраструктуры.

"Украине нужны ракетные батареи "земля-воздух". Мы много делаем. 31 миллиард евро на военную помощь Украине, и мы поддерживаем нашу оборонную промышленность для увеличения производства ракет и боеприпасов в Европе. Мы сделаем больше", – пообещал Боррель.

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"Я ожидаю смелых решений на совместной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля с Дмитрием Кулебой и Рустемом Умеровым. ЕС поддержит Украину всеми силами", добавил он.

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Темы: ЕСпомощь Украиневойна
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