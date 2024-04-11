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Путін назвав "паноптикумом" конференцію щодо України у Швейцарії

Тетяна ОлійникЧетвер, 11 квітня 2024, 22:51
Путін назвав паноптикумом конференцію щодо України у Швейцарії
Олександр Лукашенко з Володимиром Путіним. Фото з російських ЗМІ

Кремлівський лідер Володимир Путін назвав "паноптикумом" Саміт миру в Швейцарії, куди не покликали Росію.

Джерело: Путін на зустрічі 11 квітня з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко повідомляє російський "Интерфакс"

Пряма мова Путіна: "Тепер, як ви знаєте, просувається ідея провести якусь конференцію у Швейцарії, нас туди не запрошують, більше того, вважають, що нам там робити нема чого, і водночас кажуть, що і без нас нічого вирішити неможливо. А оскільки ми туди не їдемо, це вже взагалі якийсь паноптикум, кажуть, що ми відмовляємося від переговорів".

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Довідка: Паноптикум – це проєкт режимної будівлі з такою системою контролю, за якої єдиний наглядач може непомітно спостерігати за всіма в'язнями одночасно. 

Деталі: Путін також додав, що він начебто "за" переговори, "але тільки не у форматі нав'язування якихось схем, які нічого не мають спільного з дійсністю".

Російський лідер також зауважує, що Росія не має на меті "все ставити в складне становище". Про Саміт висловився і Лукашенко.

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Пряма мова Лукашенка: "Якщо вони хочуть у Швейцарії (вони ж це називають "мирною конференцією") без нас говорити про мир в Україні, господь із ними. Наша позиція полягає в тому, що вони можуть там домовитися тільки, як посилити ескалацію цього конфлікту. Без Росії який може бути мирний там процес? Не може бути мирного процесу".

Теми: ПутінРосіяЛукашенко
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