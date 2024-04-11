Путин назвал "паноптикумом" конференцию по Украине в Швейцарии

Кремлевский лидер Владимир Путин назвал "паноптикумом" Саммит мира в Швейцарии, куда не позвали Россию.

Источник: Путин на встрече 11 апреля с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко сообщает российский "Интерфакс"

Прямая речь Путина: "Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, нас туда не приглашают, более того, считают, что нам там делать нечего, и в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще какой-нибудь паноптикум, говорят, что мы отказываемся от переговоров".

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Справка: Паноптикум – это проект режимного здания с такой системой контроля, за которой единственный смотритель может незаметно наблюдать за всеми заключенными одновременно.

Детали: Путин также добавил, что он вроде бы "за" переговоры, "но только не в формате навязывания каких-то схем, ничего не имеющих общего с действительностью".

Российский лидер также отмечает, что Россия не имеет цели "все ставить в сложное положение". О Саммите высказался и Лукашенко.

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Прямая речь Лукашенко: "Если они хотят в Швейцарии (они же это называют "мирной конференцией") без нас говорить о мире в Украине, господь с ними. Наша позиция заключается в том, что они могут там договориться только, как усилить эскалацию этого конфликта". Без России какой может быть мирный там процесс? Не может быть мирного процесса".