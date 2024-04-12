Росіяни атакували безпілотниками з півдня

Російські війська увечері 11 квітня запустили на територію України з півдня ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "БпЛА з Миколаївщини рухаються у напрямку Кіровоградської області, курс північно-західний. Декілька нових груп БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївської області".

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Деталі: О 23:42 повідомили про нову групу ударних БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.

00.27 військові оновили напрямки руху безпілотників:

Мапа alerts.in.ua

БпЛА з Кіровоградської області у напрямку Черкаської області, курс північний;

БпЛА у західній частині Миколаївщини у напрямку Вінницької області, курс північно-західний;

БпЛА у східній частині Миколаївської області, курс північно-західний;

БпЛА на півдні Дніпропетровської області у напрямку Дніпра;

БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївської області, курс північно-західний.

00.55 військові оновили напрямки руху БпЛА:

ВІДЕО ДНЯ

БпЛА з Черкаської області у напрямку Київської області, курс північно-західний;

БпЛА у північно-західній та північній частині Миколаївщини у напрямку Вінницької області, курс північно-західний;

БпЛА у північно-східній частині Миколаївської області у напрямку Кіровоградської області, курс північний.

Мапа alerts.in.ua

2.11 окупанти запустили нові безпілотники:

Нова група ударних БпЛА на заході Херсонської області, курсом в акваторію Чорного моря у напрямку Одеси;

Ще група ударних ворожих БпЛА на півдні Миколаївщини, курс північно-західний;

Ще одна група БпЛА на північному-сході Одеської області у напрямку Вінницької області.

Мапа alerts.in.ua

3.36 Оновлення щодо руху БпЛА:

БпЛА у Тульчинському районі Вінницької області у напрямку Вінниці;

Декілька груп БпЛА у північній частині Одещини у напрямку Вінницької області, курс північно-західний.

4.11 Повітряні сили опублікували оновлення щодо руху БпЛА:

БпЛА у Вороновицькому та Немирівському районі Вінницької області, курс на північ;

БпЛА на півдні Вінницької області, курс північно-західний.

5.34 пролунав відбій загрози безпілотників.