Росіяни атакували безпілотниками з півдня
П'ятниця, 12 квітня 2024, 00:36
Російські війська увечері 11 квітня запустили на територію України з півдня ударні безпілотники.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Дослівно: "БпЛА з Миколаївщини рухаються у напрямку Кіровоградської області, курс північно-західний. Декілька нових груп БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївської області".
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Деталі: О 23:42 повідомили про нову групу ударних БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний.
00.27 військові оновили напрямки руху безпілотників:
- БпЛА з Кіровоградської області у напрямку Черкаської області, курс північний;
- БпЛА у західній частині Миколаївщини у напрямку Вінницької області, курс північно-західний;
- БпЛА у східній частині Миколаївської області, курс північно-західний;
- БпЛА на півдні Дніпропетровської області у напрямку Дніпра;
- БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївської області, курс північно-західний.
00.55 військові оновили напрямки руху БпЛА:
ВІДЕО ДНЯ
- БпЛА з Черкаської області у напрямку Київської області, курс північно-західний;
- БпЛА у північно-західній та північній частині Миколаївщини у напрямку Вінницької області, курс північно-західний;
- БпЛА у північно-східній частині Миколаївської області у напрямку Кіровоградської області, курс північний.
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2.11 окупанти запустили нові безпілотники:
- Нова група ударних БпЛА на заході Херсонської області, курсом в акваторію Чорного моря у напрямку Одеси;
- Ще група ударних ворожих БпЛА на півдні Миколаївщини, курс північно-західний;
- Ще одна група БпЛА на північному-сході Одеської області у напрямку Вінницької області.
3.36 Оновлення щодо руху БпЛА:
- БпЛА у Тульчинському районі Вінницької області у напрямку Вінниці;
- Декілька груп БпЛА у північній частині Одещини у напрямку Вінницької області, курс північно-західний.
4.11 Повітряні сили опублікували оновлення щодо руху БпЛА:
- БпЛА у Вороновицькому та Немирівському районі Вінницької області, курс на північ;
- БпЛА на півдні Вінницької області, курс північно-західний.
5.34 пролунав відбій загрози безпілотників.