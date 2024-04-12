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Россияне атаковали беспилотниками с юга

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивПятница, 12 апреля 2024, 00:36
Россияне атаковали беспилотниками с юга
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Российские войска вечером 11 апреля запустили на территорию Украины с юга ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "БпЛА из Николаева двигаются в направлении Кировоградской области, курс северо-западный. Несколько новых групп БпЛА из Херсона в направлении Николаевской области".

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Детали: В 23:42 сообщили о новой группе ударных БпЛА в Херсонской области в направлении Николаевской области, курс северо-западный.

00.27 военные обновили направления движения беспилотников:

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  • БпЛА из Кировоградской области в направлении Черкасской области, курс северный;
  • БпЛА в западной части Николаева в направлении Винницкой области, курс северо-западный;
  • БПЛА в восточной части Николаевской области, курс северо-западный;
  • БпЛА на юге Днепропетровской области в направлении Днепра;
  • БпЛА из Херсона в направлении Николаевской области, курс северо-западный.

00.55 военные обновили направления движения БПЛА:

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  • БпЛА из Черкасской области в направлении Киевской области, курс северо-западный;
  • БпЛА в северо-западной и северной части Николаевской области в направлении Винницкой области, курс северо-западный;
  • БпЛА в северо-восточной части Николаевской области по направлению к Кировоградской области, курс северный.
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2.11 оккупанты запустили новые беспилотники:

  • Новая группа ударных БпЛА на западе Херсонской области, курсом в акваторию Черного моря в направлении Одессы;
  • Еще группа ударных вражеских БПЛА на юге Николаевщины, курс северо-западный;
  • Еще одна группа БПЛА на северо-востоке Одесской области в направлении Винницкой области.
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3.36 Обновление по движению БпЛА:

  • БпЛА в Тульчинском районе Винницкой области в направлении Винницы;
  • Несколько групп БпЛА в северной части Одесской области в направлении Винницкой области, курс северо-западный.

4.11 Воздушные силы опубликовали обновление движения БпЛА:

  • БПЛА в Вороновицком и Немировском районе Винницкой области, курс на север;
  • БПЛА на юге Винницкой области, курс северо-западный.

5.34 раздался отбой угрозы беспилотников.

Темы: беспилотникиШахедвоздушная тревога
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