Россияне атаковали беспилотниками с юга
Пятница, 12 апреля 2024, 00:36
Российские войска вечером 11 апреля запустили на территорию Украины с юга ударные беспилотники.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "БпЛА из Николаева двигаются в направлении Кировоградской области, курс северо-западный. Несколько новых групп БпЛА из Херсона в направлении Николаевской области".
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Детали: В 23:42 сообщили о новой группе ударных БпЛА в Херсонской области в направлении Николаевской области, курс северо-западный.
00.27 военные обновили направления движения беспилотников:
- БпЛА из Кировоградской области в направлении Черкасской области, курс северный;
- БпЛА в западной части Николаева в направлении Винницкой области, курс северо-западный;
- БПЛА в восточной части Николаевской области, курс северо-западный;
- БпЛА на юге Днепропетровской области в направлении Днепра;
- БпЛА из Херсона в направлении Николаевской области, курс северо-западный.
00.55 военные обновили направления движения БПЛА:
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- БпЛА из Черкасской области в направлении Киевской области, курс северо-западный;
- БпЛА в северо-западной и северной части Николаевской области в направлении Винницкой области, курс северо-западный;
- БпЛА в северо-восточной части Николаевской области по направлению к Кировоградской области, курс северный.
2.11 оккупанты запустили новые беспилотники:
- Новая группа ударных БпЛА на западе Херсонской области, курсом в акваторию Черного моря в направлении Одессы;
- Еще группа ударных вражеских БПЛА на юге Николаевщины, курс северо-западный;
- Еще одна группа БПЛА на северо-востоке Одесской области в направлении Винницкой области.
3.36 Обновление по движению БпЛА:
- БпЛА в Тульчинском районе Винницкой области в направлении Винницы;
- Несколько групп БпЛА в северной части Одесской области в направлении Винницкой области, курс северо-западный.
4.11 Воздушные силы опубликовали обновление движения БпЛА:
- БПЛА в Вороновицком и Немировском районе Винницкой области, курс на север;
- БПЛА на юге Винницкой области, курс северо-западный.
5.34 раздался отбой угрозы беспилотников.