У Португалії виплатять компенсацію жертвам, які зазнали сексуального насильства від священників

Католицька церква Португалії 11 квітня оголосила, що виплатить фінансову компенсацію жертвам сексуального насильства над дітьми з боку священників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Голова Єпископської конференції Португалії (CEP) Хосе Орнелас заявив, що асамблея організації одноголосно схвалила рішення про надання компенсацій тим, хто в дитячому віці зазнав сексуального насильства з боку католицьких священників.

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За його словами, заяви про компенсацію можна буде подавати з червня по грудень 2024 року. Двадцять одна людина вже звернулась із таким проханням до католицької церкви Португалії.

Сума компенсації визначатиметься в кожному випадку окремо комісією CEP. Хоча критерії для цього ще не визначені, до уваги, за словами Орнеласа, братиметься тяжкість випадків. Також голова СЕР сказав, що компенсацію надаватимуть і постраждалим від уже померлих католицьких священників.

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