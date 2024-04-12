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У Португалії виплатять компенсацію жертвам, які зазнали сексуального насильства від священників

Олег Павлюк, Олена ІвашківП'ятниця, 12 квітня 2024, 00:20
У Португалії виплатять компенсацію жертвам, які зазнали сексуального насильства від священників
фото: Pixabay

Католицька церква Португалії 11 квітня оголосила, що виплатить фінансову компенсацію жертвам сексуального насильства над дітьми з боку священників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Голова Єпископської конференції Португалії (CEP) Хосе Орнелас заявив, що асамблея організації одноголосно схвалила рішення про надання компенсацій тим, хто в дитячому віці зазнав сексуального насильства з боку католицьких священників.

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За його словами, заяви про компенсацію можна буде подавати з червня по грудень 2024 року. Двадцять одна людина вже звернулась із таким проханням до католицької церкви Португалії.

Сума компенсації визначатиметься в кожному випадку окремо комісією CEP. Хоча критерії для цього ще не визначені, до уваги, за словами Орнеласа, братиметься тяжкість випадків. Також голова СЕР сказав, що компенсацію надаватимуть і постраждалим від уже померлих католицьких священників.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У звіті, опублікованому в лютому 2023 року, стверджувалось, що принаймні 4815 дітей у Португалії зазнали сексуального насильства з боку представників Португальської католицької церкви – переважно священників – за останні 70 років.
  • Автори звіту тоді заявили, що їхні висновки є лише "верхівкою айсберга" і понад 100 священиків, підозрюваних у сексуальному насильстві над дітьми, продовжують виконувати свої церковні функції.
  • Наступного місяця португальська Католицька церква оголосила про деякі кроки для боротьби з сексуальним насильством над дітьми, але зазнала різкої критики за те, що не вжила жорсткіших заходів.
  • Скандали з сексуальним насильством сколихнули католицьку церкву і в інших країнах, зокрема США, Ірландії та Франції.

Теми: Португалія
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