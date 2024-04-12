В Португалии выплатят компенсацию жертвам, подвергшимся сексуальному насилию от священников
Католическая церковь Португалии 11 апреля объявила, что выплатит финансовую компенсацию жертвам сексуального насилия над детьми со стороны священников.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: Председатель Епископской конференции Португалии (CEP) Хосе Орнелас заявил, что ассамблея организации единогласно одобрила решение о предоставлении компенсаций тем, кто в детском возрасте подвергся сексуальному насилию со стороны католических священников.
По его словам, заявления о компенсации можно будет подавать с июня по декабрь 2024 года. Двадцать один человек уже обратился с такой просьбой в католическую церковь Португалии.
Сумма компенсации будет определяться в каждом случае отдельно комиссией CEP. Хотя критерии для этого еще не определены, во внимание, по словам Орнеласа, будет приниматься тяжесть случаев. Также глава СЕР сказал, что компенсацию будут предоставлять и пострадавшим от уже умерших католических священников.
Предыстория:
- В отчете, опубликованном в феврале 2023 года, утверждалось, что по крайней мере 4815 детей в Португалии подверглись сексуальному насилию со стороны представителей Португальской католической церкви - преимущественно священников - за последние 70 лет.
- Авторы отчета тогда заявили, что их выводы являются лишь "верхушкой айсберга" и более 100 священников, подозреваемых в сексуальном насилии над детьми, продолжают выполнять свои церковные функции.
- В следующем месяце португальская Католическая церковь объявила о некоторых шагах для борьбы с сексуальным насилием над детьми, но подверглась резкой критике за то, что не приняла более жестких мер.
- Скандалы с сексуальным насилием всколыхнули католическую церковь и в других странах, в частности США, Ирландии и Франции.