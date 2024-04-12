В Португалии выплатят компенсацию жертвам, подвергшимся сексуальному насилию от священников

Католическая церковь Португалии 11 апреля объявила, что выплатит финансовую компенсацию жертвам сексуального насилия над детьми со стороны священников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Председатель Епископской конференции Португалии (CEP) Хосе Орнелас заявил, что ассамблея организации единогласно одобрила решение о предоставлении компенсаций тем, кто в детском возрасте подвергся сексуальному насилию со стороны католических священников.

Реклама:

По его словам, заявления о компенсации можно будет подавать с июня по декабрь 2024 года. Двадцать один человек уже обратился с такой просьбой в католическую церковь Португалии.

Сумма компенсации будет определяться в каждом случае отдельно комиссией CEP. Хотя критерии для этого еще не определены, во внимание, по словам Орнеласа, будет приниматься тяжесть случаев. Также глава СЕР сказал, что компенсацию будут предоставлять и пострадавшим от уже умерших католических священников.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ