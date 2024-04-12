Командувач НАТО в Європі: ключовим є промислове виробництво зброї

Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі вважає, що надання необхідної допомоги, в першу чергу артилерійських боєприпасів, є запорукою перемоги України у війні, яка дедалі більше набуває ознак змагання між індустріальними військовими комплексами противників.

Джерело: Каволі на слуханнях комітету з питань збройних сил Палати представників США, "Голос Америки"

Деталі: За його словами, серйозність ситуації у війні в Україні важко переоцінити, адже Україна "майже повністю" залежить від зовнішньої допомоги для продовження боротьби. Якщо Сполучені Штати припинять свою підтримку, Україна може програти.

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Каволі вважає, що Росія становить "хронічну загрозу" для Сполучених Штатів.

На слуханнях, які торкнулися широкого спектра тем, Каволі висловив "абсолютну" впевненість, що Україна може перемогти у війні за наявності відповідного потребам рівня постачання боєприпасів, адже в українців є "майстерність і рішучість". На думку генерала, за умов належного рівня виробництва, сторона, яка має більшу рішучість, переможе – "і це буде Україна".

Наразі Україна продовжує майже повністю залежати від США у питанні виробництва і постачання 155 міліметрових боєприпасів, на додаток до деяких інших ключових військових технологій. Європейське виробництво, за його словами, поки не відповідає рівню потреб, попри поступове його зростання та інвестиції для його прискорення.

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Деякі європейські країни, такі як Словаччина, змогли швидко перепрофілювати свої старі фабрики для виробництва цих боєприпасів. Однак, мине кілька місяців, поки виробництво 155 мм снарядів у ЄС досягне рівня США, зазначив генерал Каволі.

Тим часом інші країни Європи надали Україні всю або майже всю наявну у них зброю: "Країни Східної Європи спустошили свої кишені за Україну. Деякі з них віддали 100% того, що мають у певній категорії".

Задоволення запитів про допомогу Україні через механізм Рамштайну, в якому бере участь понад 50 країн, є "складним", зазначив Каволі, адже велика частина підтримки залежить від рівнів військового виробництва у країнах-партнерах України, з огляду на спустошення наявних раніше запасів.

Збільшення такого виробництва є одним з ключових питань, над яким працюють союзники на тлі формування Росією "стратегічних партнерств" з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю, та в час блокування додаткового фінансування для України у Конгресі США.

Відтак у війні, яка за висловом сенатора Ангуса Кінга стала "битвою між промисловими потужностями", Україна "абсолютно" могла б перемогти, якби їй надали необхідну кількість озброєнь.

Пряма мова Каволі: "У них є навички, але, що найважливіше, вони мають рішучість досягти своїх цілей. Їм потрібна зовнішня підтримка, поки вони не зможуть запустити власне промислове виробництво. Я згоден з вами, що в тривалій війні, як ця, це багато в чому є питанням промислового виробництва, випуску. Як тільки цього випуску буде досягнуто, переможе сторона з більшою рішучістю – і це буде Україна.

Ще деталі: Зараз у критичних областях, особливо у боєприпасах, ми є їх основним постачальником. Без нашої допомоги вони зараз не зможуть продовжувати боротьбу.

Серед "абсолютно критичних" на даному етапі, крім артилерійських боєприпасів, Каволі назвав також пускові установки та особливо ракети ППО. США наразі є головним постачальником цих військових технологій, й міністр оборони Ллойд Остін зараз "вкрай активно шукає" додаткові ракети для батарей Patriot для України: "Це життєво необхідно".

Що стосується допомоги Україні, яка може знадобитися після того, як Конгрес потенційно ухвалить додаткове фінансування, вона також буде залежати від обсягів виробництва в самій Україні та в країнах-партнерах.

За його словами, стало справді зрозуміло, що зараз ключовим є рівень промислового виробництва: ."Не лише з погляду капітальних речей… – таких як танки та інше – але також, що більш важливо, витратних матеріалів, таких як боєприпаси, ракети тощо".

Питання протистояння з Росією у майбутньому також залежатиме великою мірою від технологій та виробництва, зокрема, з огляду на використання Росією американських компонентів у своїй зброї.

Він також зазначив, що якщо нинішня війна є конкуренцією виробництва, наша здатність впоратися з російською загрозою в майбутньому залежатиме від того, чи зможемо ми сформувати сили швидше, ніж вони: "Частково це [означає] завадити їм швидко сформувати сили. І те, що вони використовують компоненти, які повинні бути санкціоновані та заборонені, це прикро, і ми повинні це виправити".