Командующий НАТО в Европе: сейчас ключевым является уровень промышленного производства оружия

Главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи считает, что предоставление необходимой помощи, в первую очередь артиллерийских боеприпасов, является залогом победы Украины в войне, которая все больше приобретает признаки соревнования между индустриальными военными комплексами противников.

Источник: Каволи на слушаниях комитета по вооруженным силам Палаты представителей США, "Голос Америки"

Детали: По его словам, серьезность ситуации в войне в Украине трудно переоценить, ведь Украина "почти полностью" зависит от внешней помощи для продолжения борьбы. Если Соединенные Штаты прекратят свою поддержку, Украина может проиграть.

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Каволи считает, что Россия представляет "хроническую угрозу" для Соединенных Штатов.

На слушаниях, которые коснулись широкого спектра тем, Каволи выразил "абсолютную" уверенность, что Украина может победить в войне при наличии соответствующего потребностям уровня поставок боеприпасов, ведь у украинцев есть "мастерство и решимость". По мнению генерала, в условиях надлежащего уровня производства, сторона, которая имеет большую решимость, победит - "и это будет Украина".

Сейчас Украина продолжает почти полностью зависеть от США в вопросе производства и поставки 155 миллиметровых боеприпасов, в дополнение к некоторым другим ключевым военным технологиям. Европейское производство, по его словам, пока не соответствует уровню потребностей, несмотря на постепенный его рост и инвестиции для его ускорения.

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Некоторые европейские страны, такие как Словакия, смогли быстро перепрофилировать свои старые фабрики для производства этих боеприпасов. Однако, пройдет несколько месяцев, пока производство 155 мм снарядов в ЕС достигнет уровня США, отметил генерал Каволи.

Тем временем другие страны Европы предоставили Украине все или почти все имеющееся у них оружие: "Страны Восточной Европы опустошили свои карманы за Украину. Некоторые из них отдали 100% того, что имеют в определенной категории".

Удовлетворение запросов о помощи Украине через механизм Рамштайн, в котором участвует более 50 стран, является "сложным", отметил Каволи, ведь большая часть поддержки зависит от уровней военного производства в странах-партнерах Украины, учитывая опустошение имеющихся ранее запасов.

Увеличение такого производства является одним из ключевых вопросов, над которым работают союзники на фоне формирования Россией "стратегических партнерств" с Китаем, Ираном и Северной Кореей, и во время блокирования дополнительного финансирования для Украины в Конгрессе США.

Поэтому в войне, которая по выражению сенатора Ангуса Кинга стала "битвой между промышленными мощностями", Украина "абсолютно" могла бы победить, если бы ей предоставили необходимое количество вооружений.

Прямая речь Каволи: "У них есть навыки, но, что самое важное, они имеют решимость достичь своих целей. Им нужна внешняя поддержка, пока они не смогут запустить собственное промышленное производство. Я согласен с вами, что в длительной войне, как эта, это во многом является вопросом промышленного производства, выпуска. Как только этот выпуск будет достигнут, победит сторона с большей решимостью - и это будет Украина".

Еще детали: Сейчас в критических областях, особенно в боеприпасах, мы являемся их основным поставщиком. Без нашей помощи они сейчас не смогут продолжать борьбу.

Среди "абсолютно критических" на данном этапе, кроме артиллерийских боеприпасов, Каволи назвал также пусковые установки и особенно ракеты ПВО. США сейчас являются главным поставщиком этих военных технологий, и министр обороны Ллойд Остин сейчас "крайне активно ищет" дополнительные ракеты для батарей Patriot для Украины: "Это жизненно необходимо".

Что касается помощи Украине, которая может понадобиться после того, как Конгресс потенциально примет дополнительное финансирование, она также будет зависеть от объемов производства в самой Украине и в странах-партнерах.

По его словам, стало действительно понятно, что сейчас ключевым является уровень промышленного производства: . "Не только с точки зрения капитальных вещей... - таких как танки и прочее - но также, что более важно, расходных материалов, таких как боеприпасы, ракеты и т.д.".

Вопрос противостояния с Россией в будущем также будет зависеть в большой степени от технологий и производства, в частности, учитывая использование Россией американских компонентов в своем оружии.

Он также отметил, что если нынешняя война является конкуренцией производства, наша способность справиться с российской угрозой в будущем будет зависеть от того, сможем ли мы сформировать силы быстрее, чем они: "Частично это [означает] помешать им быстро сформировать силы. И то, что они используют компоненты, которые должны быть санкционированы и запрещены, это обидно, и мы должны это исправить".